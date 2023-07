Hoe moet je je oren schoonmaken als je geen wattenstaafjes mag gebruiken?

Wij leggen het je hier uit.

Schoonmaken is eigenlijk helemaal niet nodig

Het goede nieuws is dat het eigenlijk niet nodig is om je oren schoon te maken. Je oren hebben namelijk een zelfreinigende functie en zijn dus prima in staat om zichzelf schoon te houden. Oorsmeer en ander vuil verlaat je oren altijd vanzelf wanneer het eenmaal is opgedroogd. Tijdens het douchen worden je oren ook altijd nat en wordt het oorsmeer afgevoerd, waardoor het niet nodig is om het zelf nog schoon te maken. Daarnaast is het ook altijd belangrijk dat er wat oorsmeer blijft zitten, het beschermt de dunne en kwetsbare huid van je gehoorgang namelijk tegen uitdroging. Daarnaast zal het ook stof, vuil en insecten uit het oor houden.

Beste manier om schoon te maken

Nu kan het natuurlijk af en toe zijn dat je toch wat oorsmeer buiten je oren ziet, dit kun je het beste even met een tissue of een washandje weghalen. Alles waar je met je vinger bij kan is veilig om schoon te maken, alles waar je niet zomaar bij kan moet je met rust laten. Merk je nu dat je opvallend veel oorsmeer aanmaakt en hoor je hierdoor ook minder goed? Dan kun je het beste even een afspraak maken bij de huisarts. Hij of zij kan je dan oordruppels voorschrijven of je oren uitspuiten.

