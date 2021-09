Hoe (on)gezond is het om de zalmhuid te eten?

In de winkel heb je al de keuze: zalmfilet met of zonder huid. Waar de een geniet van het knapperige korstje, moet de ander er niet aan denken om het vettige laagje op te eten. Want, is dat nou wel goed voor je?

Veilig

Laten we alle zorgen maar direct de wereld uit helpen: het eten van de zalmhuid is veilig. Er zitten geen ongezonde stoffen in de huid van de zalm die je gezondheid schade toe kunnen brengen.

Heel soms kun je via zalm ongezonde, maar zeker geen giftige, stoffen binnenkrijgen. Dit komt doordat zalmen soms rondzwemmen in vervuilde gebieden. Volgens sommigen zou je dan ongezonde stoffen binnen kunnen krijgen via de zalmhuid. Dit klopt echter niet helemaal. De ongezonde stoffen bij vervuilde zalmen zitten namelijk net zo zeer in de filet zelf. Het is dus zeker niet waar dat de huid van de zalm ongezonder is dan de filet. Maar aangezien de zalm die velen kopen in de supermarkt uit speciale kweekgebieden komt, is de kans op een vervuilde zalm nihil.

Ook al voelt het voor sommigen dus vreemd om het buitenste laagje, met hier en daar nog een schub, op te eten: het is echt eetbaar.

Voedzaam

Sterker nog, er zitten een heleboel goede stoffen in. Zo bevat de huid relatief gezien meer eiwitten en omega-3-vetzuren dan de zalm zelf. En deze vetzuren zijn hartstikke goed voor je. Zo werken ze tegen hart- en vaatziekten en controleren ze je bloeddruk. Daarbij zou omega 3 werken tegen depressies en concentratieproblemen. Door het huidje van de zalm te eten krijg je dus juist heel veel gezonde voedingsstoffen binnen en kun je je visoliepillen wat vaker laten staan.

Zalm kun je maken op de barbecue, in de pan maar ook in de oven met dit heerlijke recept.

Bron: 24Kitchen, voedingscentrum.