Hoe slecht is het om opgewarmd water te drinken?

Hoe lang is water houdbaar?

Ligt er nog een flesje water in de koelkast, maar heb je geen idee hoe lang het daar al ligt? “In principe is water heel lang houdbaar”, zegt microbioloog Paul van der Wielen tegen Trouw. “Een nieuw flesje dat in een koelkast op 4 graden Celsius wordt bewaard, blijft jarenlang goed.” Maar dat geldt dus alleen voor ongeopende flesjes. Pas als we water transporteren, bewaren of verwarmen, wordt het negatief beïnvloed. Met deze tips blijft je flesje water éxtra lang koud.

Bacteriegroei voorkomen

Door een petflesje steeds opnieuw te gebruiken, ontstaat er al snel bacteriegroei. Als je de fles aan je mond zet, komt er speeksel vrij dat voor bacteriegroei zorgt, legt hij uit. “Als er bacteriën in het water zitten, merken we dat aan de geur- en smaakstoffen die vrijkomen.”

Je kunt dit voorkomen door de flesjes elke dag goed om te spoelen. Zo kun je ze prima een paar keer hergebruiken. Vergeet niet het flesje én de dop te wassen met water en afwasmiddel voordat je ’m opnieuw gebruikt. Spoel wel goed om, want zeepresten smaken niet lekker en zijn bovendien ook weer voedingsstoffen voor bacteriën. En tot slot: laat het flesje goed drogen.

Je kunt ook een kunststof of RVS drinkfles of drinkbeker aanschaffen en deze na gebruik telkens afwassen of in de vaatwasser doen. Dat is minder belastend voor het milieu dan van die kleine wegwerp petflesjes.

Flesje opgewarmd water in de auto

Aangezien de temperatuur in de auto flink kan oplopen (helemaal met een hittegolf) is het niet slim om een flesje verwarmd water nog te drinken. De hitte versterkt de groei van bacteriën in je flesje water. Hierdoor loop je sneller de kans om ziek te worden. Ook kunnen mogelijk stoffen uit de fles in zeer kleine hoeveelheden in het water terechtkomen. Zorg er daarom voor dat je altijd vers water bij je hebt.

Als kraanwater door oplopende temperaturen warm wordt, vermeerderen eventuele schadelijke bacteriën zich. Voor gezonde mensen kan dat niet veel kwaad. Maar ouderen en mensen met een verzwakt immuunsysteem moeten wel oppassen.

Hoe veilig is opgewarmd kraanwater?

Door de hitte de afgelopen dagen zijn ook de leidingen in huis goed warm geworden. Je zult het wel merken als je de kraan openzet. De eerste seconden voelt het water nog lauw aan. Kun je dit eigenlijk gewoon drinken?

Ja, maar het is altijd beter om de kraan eerst een paar seconden te laten lopen. Dat water is kouder, waardoor je zeker weet dat het water veilig is. Was je veel thuis, dan is er hoogstwaarschijnlijk niets aan de hand. Door de kraan regelmatig te laten lopen, voorkom je bacteriegroei.

Legionellabacterie

Ben je op vakantie geweest? Als je kranen een poosje niet worden gebruikt, komt het water in de leidingen stil te staan. Bovendien stijgt de watertemperatuur al snel naar 25 graden of hoger. Langdurig stilstaand water met een temperatuur onder de 50 graden geeft een grotere kans op groei van de legionellabacterie. Deze vervelende bacterie kan zich snel verspreiden in stilstaand, warm water van 25 tot 45 graden. Daarom is het heel belangrijk om de kraan eerst een minuut lang te laten doorlopen. Dit geldt ook voor de douche: laat die eerst vier minuten stromen.

Close-in boiler

Heb je in de keuken een zogeheten close-in boiler, een apparaat dat een extra voorraad leidingwater continu verwarmt? Ook dan is het oppassen geblazen.

Als de boilertemperatuur tussen 50 en 60 graden Celsius wordt gehouden, is er geen probleem. De bacteriën overleven dat niet. Toch raadt Van der Wielen het drinken van warm water uit een close-in boiler af, want behalve de kans op bacteriën, zorgt een dergelijke boiler voor metaalafgifte. “Het boilervat is van koper. Omdat het opgewarmde water stilstaat en steeds op een hoge temperatuur wordt gehouden, komt er koper vrij. Behalve dat het een nare metaalsmaak geeft, kan langdurig gebruik van water met te hoge kopergehaltes schadelijk zijn voor de gezondheid.”

Bron: Trouw, Het voedingscentrum, AD