Hoe weet je wanneer de overgang is afgelopen? Beeld Getty Images

Hoe weet je wanneer de overgang is afgelopen?

We krijgen er als vrouw allemaal mee te maken: de overgang. Op een bepaald moment stop je met menstrueren en start een nieuwe periode in je leven. Maar welke fases horen hierbij en wanneer weet je wanneer de overgang er weer op zit? We leggen het uit!