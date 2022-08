Hoe wordt het weer in september? Een meteoroloog voorspelt

Meteoroloog Matthijs van der Linden van Weeronline vertelt.

Het weer in september

Na een overwegend droge start van de maand - waarbij de temperatuur oploopt tot wel 27 graden - neemt in het eerste weekend van september de kans op regen toe. Maar maak je geen zorgen: met temperaturen van 19 tot 22 graden is het nog geen koukleumen geblazen.

Het is bovendien heus niet alleen maar kommer en kwel wat regen betreft. Wel staat er wisselvallig weer op de planning, wat natuurlijk in schril contrast staat met het heerlijke zomerweer van augustus.

Kans op buien neemt toe

Vanaf het eerste weekend in september neemt de kans op buien toe, maar zoals Matthijs van der Linden al voorspelt: je hoeft niet dagelijks je plu mee te nemen. ‘We moeten er wel rekening mee houden dat het geleidelijk natter en ook koeler wordt. Vanwege het warme zeewater kan de buiigheid in de kustprovincies sterker uitvallen dan in het binnenland en dan ligt zelfs een vrij natte maand op de loer.’

Maar hé, de natuur kan na de uitzonderlijke droge zomer wel wat neerslag gebruiken. Daar staat tegenover dat de temperatuur (op droge dagen) hoog genoeg is om lekker in een shirt of een vestje naar buiten te gaan.

Normale temperaturen

‘Richting het einde van de maand geven de weermodellen een voorzichtig signaal voor een afnemende kans op regen en vrij normale temperaturen. Dit zou betekenen dat het 17 tot 20 graden wordt’, aldus Matthijs van der Linden. Overdag zijn de temperaturen aangenaam, maar de dagen worden korter en ’s avonds is het bovendien een stuk frisser dan tijdens de zomer.

Heb je hagen in de tuin? Dan is september de maand bij uitstek om ze eens te snoeien.

Bron: Weeronline