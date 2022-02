Toen ze pas 25 was besteeg koningin Elizabeth de troon, op 6 februari 1952, tevens de dag van het overlijden van haar vader. Normaal gesproken laat Elizabeth zich op deze dag ook niet in het openbaar zien en dat is dit jaar, ondanks het platina jubileum van haar titel, waarschijnlijk niet anders. Haar openbare agenda is zondag leeg.

Taart

Voorafgaand aan het jubileum was er vrijdag overigens wel een speciaal moment. De queen heeft toen op Windsor Castle verschillende cadeautjes en verjaardagskaarten die ze van het volk heeft ontvangen bekeken in bijzijn van haar corgi Candy. Journalisten waren daar ook bij aanwezig en maakten deze heerlijk lieve foto:

Bijzondere wens

Zaterdag deelde koningin Elizabeth in een brief een bijzondere wens met het Britse volk. Ze wil graag dat Camilla, de hertogin van Cornwall en vrouw van haar zoon prins Charles, koningin-gemalin wordt genoemd als de tijd rijp is.

De titel koningin-gemalin houdt in dat Camilla straks als volwaardig koninklijk lid, met de bijbehorende functies, naar Charles zal staan. Zelf droeg haar overleden man prins Philip, ook de titel prins-gemalin, net als de echtgenoot van koningin Victoria, prins Albert.

Wisselende meningen

Overigens is niet iedereen even enthousiast over het idee om Camilla straks koningin-gemalin te nomen. Zo bleek uit een peiling van YouGov in 2015 dat ruim een derde van de Britten wenste dat zij een lagere titel zou krijgen uit respect voor de in 1997 overleden prinses Diana, de eerste vrouw van Charles.

Bron: NOS, Blauw Bloed.