Hoeveel calorieën zitten er in een glas glühwein?

Wat is glühwein?

De letterlijke vertaling van glühwein is ‘gloeiwijn’ en de naam verklapt eigenlijk al wat het is: het is namelijk warme wijn die je heerlijk laat gloeien. Glühwein wordt vaak buiten geschonken op kerstmarkten of bij ijsbanen en dat is ook meteen de charme van het drankje: het verwarmt je lichaam.

Glühwein bestaat uit rode of witte wijn die verwarmd wordt met verschillende specerijen en citroen. Soms wordt de wijn ook nog gezoet met suiker of honing. Wat heel belangrijk is bij het maken van glühwein, is dat je het goedje niet laat koken. Zodra het kookt vervliegt namelijk de alcohol en dat is juist niet de bedoeling.

Hoeveel calorieën zitten er in glühwein?

Dat glühwein niet echt goed is voor de lijn, zal je waarschijnlijk niet verbazen. Het basisingrediënt wijn tikt natuurlijk al aardig wat calorieën aan en als je er dan ook nog allemaal andere ingrediënten aan toevoegt, loopt het aantal calorieën snel op.

Een groot wijnglas glühwein (150 gram) bevat volgens het Voedingscentrum ongeveer 177 calorieën. Ter vergelijking: een groot wijnglas vol rode wijn bevat ongeveer 123 calorieën. Glühwein is dus best wel een calorieënbom, maar gezien het feit dat het iets is dat we niet het hele jaar drinken, kan het weinig kwaad, toch?

Bron: Het Voedingscentrum, Wijnbloggers