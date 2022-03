Hoeveel crackers zijn qua voedingswaarde hetzelfde als één boterham?

Vooropgesteld: wij bepalen niet voor jou wat je wel en niet kan of zou moeten eten. Als je het lastig vindt om te bepalen wat en hoeveel je moet eten, informeer dan altijd bij een diëtist voor goede adviezen. Wat we wél kunnen doen, is vergelijkingen laten zien tussen crackers en brood.

Voedingsstoffen

In 2020 zocht Optimavita uit hoe het zit met de voedingswaardes van volkoren crackers ten opzichte van die van volkoren brood. Zij vergeleek informatie als calorieën, vezels, zout, vet en eiwit. Wat bleek? Per 100 gram zat er nauwelijks verschil tussen de voedingswaarde van de crackers ten opzichte van het brood, op één ding na: in crackers zit veel minder jodium dan in brood.

Jodium in crackers

Dat is een belangrijk gegeven om in je achterhoofd te houden als je van plan bent om veel crackers te gaan eten en weinig brood, schrijft de blog: “Jodium is heel belangrijk voor het goed laten functioneren van de schildklier. Eet je helemaal geen brood? Zorg er dan voor dat je op een andere manier voldoende jodium inneemt.” Jodium zit verder in ei, vis, en eigenlijk alles wat uit de zee komt.

Meer beleg

Verder is er nog een groot verschil te bedenken als je meer crackers gaat eten dan brood, schrijft Optimavita: op twee crackers gaat vaak meer beleg dan op één boterham. Let dus op dat je niet de gezondheidswinst die je denkt te behalen door voor crackers te kiezen, in de weg zit door voor ongezond beleg te kiezen.

Variatie

Verder heeft Optimavita nog een advies voor iedereen: “Persoonlijk kies ik voor variatie. De ene dag brood, de andere dag crackers, of ik neem bijvoorbeeld een omelet, een salade of een bak kwark. Hierdoor blijft mijn gezonde leefstijl interessant voor me en gaat me minder snel vervelen. Bovendien krijg ik allerlei verschillende voedingsstoffen binnen.”

Bron: OptimaVita.