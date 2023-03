‘Holland zingt Hazes’ komt terug in 2024, maar we moeten wéér iemand missen

Vanaf vrijdag 09.00 uur kun je kaartjes scoren voor de editie van 2024, die volgend jaar op vrijdag 8 en zaterdag 9 maart plaatsvindt in de Ziggo Dome in Amsterdam.

Terug van weggeweest

Op die dag start ook de elfde editie van het meezingfestijn. Vier avonden zingen bekende Nederlandse artiesten als Jeroen van der Boom, Gerard Joling, Waylon, Karsu en Samantha Steenwijk de hits van de overleden volkszanger André Hazes. Ook André Hazes jr. is weer van de partij op de bühne. Hij sloeg twee edities over omdat hij kampte met een burn-out en een alcohol- en drugsverslaving.

Veel liefde en plezier

Wie er voor het eerst sinds de start van de concertreeks in 2013 níet bij is, is Roxeanne. “De voornaamste reden is eigenlijk dat ik me wil focussen op mijn eigen muziek. Ik heb dit tien jaar lang met heel veel liefde en plezier gedaan”, legde ze uit aan tafel bij Eva Jinek. Ze liet toen weten dat ze misschien nog wel eens terugkeert bij Holland zingt Hazes. Dat gaat in 2024 in ieder geval niet gebeuren, weten we nu. Ook de volgende editie moeten we het zonder Roxeanne doen.

Genoeg aan het hoofd

Behalve dat Roxeanne zich op haar eigen muziek wil focussen, heeft ze nog genoeg andere Hazes-perikelen aan haar hoofd. Zo stond ze vorige maand in de rechtszaal lijnrecht tegenover moeder Rachel, tegen wie ze een kort geding aanspande. Rachel zou zich volgens haar onterecht voordoen als erfgenaam van André sr.

Bron: ANP