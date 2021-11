Hollands glorie: van oorbel tot pantalon, Máxima schittert in gracieuze oranje outfit

Zelfs haar oorbellen en schoenen doen mee in de kleurkeuze. Door te kiezen voor verschillende materialen, tovert koningin Máxima een prachtig gracieuze outfit tevoorschijn.

Hollandse trots

Máxima ontving maandag de minister van Buitenlandse Zaken van de Republiek Zuid-Afrika, Naledi Pandor, in Huis ten Bosch. Zij hadden het daar over financiële en digitale inclusie.

Wie de ontwerper van de outfit ook is – dat weten we helaas nog niet – diegene heeft geweldig werk geleverd. De blouse heeft een klein colletje en subtiele pofmouwen en is gemaakt van een soepelvallende, zijde-achtige stof. De pantalon is eenvoudig maar klassiek, in een bootcut model zonder split. De broek heeft een strakke plooi aan de voorkant en een persnaad vanaf de broekrand.

Koningin Máxima verschijnt in een prachtige, oranje outfit voor haar ontmoeting met Naledi Pandor. Beeld ANP / ANP

Kunstige oorbellen

De oorbellen die Máxima draagt, zijn opvallende kunstwerkjes: ze beginnen als mooie, groene bloem in de oren. Daaronder hangt een feloranje, glanzende ovaal met platte achterkant. Ze fonkelen tussen haar blonde lokken door en vangen het licht prachtig op.

De oorbellen van koningin Máxima zijn echte kunstwerkjes Beeld ANP

Oranje boven

Hoewel deze outfit nieuw is, is het niet de eerste keer dat Máxima volledig in onze landskleur verschijnt. Eerder deze herfst verscheen ze in een hip oranje broekpak met een subtiel pied-de-poulepatroon en deze zomer trok ze een feestelijke oranje jurk uit de kast voor haar werkbezoek aan Amsterdam.

Koningin Máxima verschijnt in een prachtige, oranje outfit voor haar ontmoeting met Naledi Pandor. Beeld ANP / ANP

Bron: ANP.