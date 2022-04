Al zes jaar zijn Holly Mae en Soy bij elkaar en ze denkt dat ze klaar zijn voor de volgende stap. “Ik hoop het vooral heel erg. Ik zou dat wel leuk vinden”, zegt ze in de podcast. Als zij het voor het zeggen had, zou ze willen dat hij haar binnenkort ten huwelijk vraagt. Ze lacht: “Ik vind ook wel dat het tijd is dat hij op z’n knieën gaat.”

Holly Mae Brood en Soy Kroon Beeld BrunoPress/ArjoFrank Fotografie

Kinderen

Holly Mae vertelt verder over haar kinderwens. “Dat wil ik wel heel graag. Ik hoop dat dat allemaal kan.” Haar opvoedingsstijl zal in ieder geval lijken op hoe zij zelf opgevoed is. “Gewoon liefdevol en niet zo betuttelend.”

Ouders

Holly Mae's ouders zijn Xandra Jansen en Herman Brood. Hoewel hij niet haar biologische vader is, was haar moeder wel getrouwd met Herman toen Holly Mae geboren werd. Daarom kreeg ze zijn achternaam en nam hij ook de rol van vader voor haar aan. Haar biologische vader overleed in 2009 en zag en sprak ze nauwelijks.

Kijken, kijken

Hoewel Holly Mae binnenkort dus graag een huwelijksakte zou tekenen, zet Soy liever ergens anders zijn handtekening eerst nog onder:

Bron: 30 minuten rauw.