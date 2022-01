Net als Macaulay is Brenda geen onbekende in de acteerwereld. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was jarenlang te zien in de populaire Disney-serie The suite life of Zack and Cody. Ook had ze een rolletje in populaire series zoals 7th Heaven, ER, That’s so Raven en New girl. Wat dat betreft heeft ze dus het nodige gemeen met Macaulay, die ook als kindsterretje begon. Hij liet het acteren uiteindelijk achter zich, maar Brenda werkt momenteel nog steeds als een actrice.

Zijn tweede huwelijk

Brenda en Macaulay hebben al een aantal jaar een relatie en werden vorig jaar voor het eerst ouders van een zoontje genaamd Dakota. Voor Macaulay zal het de tweede keer zijn hij in het huwelijksbootje stapt, hij was van 1998 tot 2002 getrouwd met actrice Rachel Miner.

Bron: People