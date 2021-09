Hond Diesel (5) wordt bijna geroofd, baas in paniek: “Blijf van mijn hond af”

Haar hond Diesel is een beetje sloom aangelegd en kiest vaak een kort rondje om ergens zijn behoefte te doen. Maar juist die ene donderdag was de Engelse buldog enthousiast en besloot zijn baasje Janita Mertens een iets langere wandeling te maken. Ze loopt aan het einde van de middag op de Polderweg in Veenendaal, een fiets- en wandelpad, als ze plotseling wordt ingehaald door een auto.

Klaarlichte dag

Mertens ergert zich een beetje aan de auto, die daar niet thuishoort. “Op dat pad mogen geen auto’s rijden, maar in al mijn naïviteit dacht ik nog dat ze gingen vissen en te veel spullen moesten dragen. Zeker nadat ze de auto omdraaiden uit de richting waar ze vandaan kwamen. Ik trok Diesel aan de kant en liet de mannen passeren. Ik had nog geen idee wat ze van plan waren.”

Daar komt ze snel achter. De mannen stoppen en beginnen tegen haar te praten. “Maar ik verstond ze niet. Ik wilde doorlopen, maar Diesel is niet zo snel en snuffelde nog wat. Toen kwam één man dichterbij en voelde ik al nattigheid. Ik merkte dat aan zijn houding en uitstraling. Ik vond het ook niet fijn dat hij dichterbij kwam. Ook omdat ik hem niet begreep. Hij zei van alles en op gegeven moment dacht ik ‘mooi’ te verstaan. De andere man deed de deur van de auto open en startte de motor. Zijn maat tilde Diesel op aan zijn tuigje.”

“Maar Diesel is zwaar en vindt mensen helemaal niet leuk”, vertelt Mertens. “Dat was mijn geluk, want ik kan niet op tegen twee mannen. Ik schreeuwde naar die man dat-ie van mijn hond moest afblijven. Daarop beet Diesel hem in de arm. De man liet hem los, rende de auto in en ze reden met z’n tweeën weg. Toen keek ik nog naar het kenteken, maar dat was afgeplakt.”

Vechthond

Mertens meldde het voorval bij de politie, maar die kan weinig doen. “De mannen zagen er vies uit en stonken enorm. Het ging ze alleen om de hond. Misschien wilden ze hem wel doorverkopen of als vechthond gebruiken. Je hoort de raarste verhalen. De politie kon er weinig mee, omdat ik geen nummerbord had. Deze mensen zijn volgens de politie zo gehaaid, ze wisselen vaak van auto. Die gaan hier ook niet naar een ziekenhuis en zijn allang weg. De politie kon niet zo veel doen en dat begrijp ik wel.”

Het avontuur is goed afgelopen, maar Mertens moet er niet aan denken dat ze haar hond had moeten afstaan. “Voor mij is het mijn kind, zo ga ik ermee om. Het zou een nachtmerrie zijn. Hij wordt binnenkort zes jaar. Ik ben niet bang aangelegd, maar ben nu wel heel alert. Ik hou de lijn wel iets korter.”

Bizar, ook in Veenendaal

De Veenendaalse plaatste een bericht op haar Facebook-pagina over het voorval. “Ook om andere mensen te waarschuwen. Er zijn genoeg andere hondjes die gemakkelijker meegaan of die met kinderen lopen. Dit gebeurt dus ook in Veenendaal, bizar genoeg. Daarom wil ik mensen zeggen goed op te letten.”

Bron: AD.