Hond leidt Turks hulpteam op weg na verdwaling

Dat is te zien op beelden die Semih Esen, burgemeester van het Turkse district Konyaalti deelt op Instagram.

Aangrijpende video

De wanhoop is groot na de recente aardbevingen in het zuiden van Turkije, op de grens met Syrië. Overal wordt gezocht naar overlevenden onder het puin. Hulptroepen leveren voedselpakketten aan en proberen gestrande burgers in dorpen zoveel mogelijk van benodigdheden te voorzien. Een troep raakte daarbij verdwaald in de besneeuwde bergen. Totdat er een hond voor de auto verschijnt die de weg leidt naar de mensen in nood.

Tekst gaat verder onder de video.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Semih Esen (@semih.esen) op 12 Feb 2023 om 6:39 PST

Redders in nood

Deze video laat maar weer eens zien dat onze trouwe viervoeters meer zijn dan lieve vrienden. Op social media delen gebruikers meer verhalen waarin honden beslissend waren in situaties van leven en dood. Zo leidde een hond brandweerlieden de weg door een brandend huis, aldus een gebruiker. Anderen noemen de hond ‘een engel op aarde’ en zeggen dat sommige helden poten hebben...

Wil je zelf de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië steunen? Dat kan zó.

Bron: Instagram, Reddit