Hond na 4,5 jaar weer herenigd met haar baasje: ‘Ik had niet verwacht haar ooit nog terug te zien’

Florus en Jill waren trouwe maatjes, totdat de hond ontsnapte uit de tuin. “Ze is een jachthond”, vertelt Florus. “We hebben vroeger samen gejaagd.” Het was dan ook een grote schok toen de hond écht weg bleek te zijn.

Een lange zoektocht naar Jill startte, onder andere via de stichting Waar is onze Angel. “Uiteindelijk is er zelfs een speurhond aan te pas gekomen.” Helaas leverde dit niets op. Totdat Florus werd opgebeld door Dierenopvangcentrum Vlaardingen.

Verwaarloosd hondje

Twee gemeentecontroleurs vonden haar in Rotterdam. “Zij zagen een oud, vies en verwaarloosd hondje in haar eentje strompelen.” Toen zij de hond wilden meenemen, zeiden twee mensen dat het dier van hun oom was. “Eén van de controleurs vertrouwde het niet en heeft toen de dierenambulance gebeld. Die hebben haar meegenomen naar het opvangcentrum en daar is haar chip uitgelezen. Zo wisten ze dat ze van mij was. Echt ongelooflijk.”

Florus vertelt dat ze “een hoopje ongeluk” was. De inmiddels 13-jarige hond had ernstige ontstekingen, een flink vervuilde vacht en woog nog maar 11,5 kilo.

Weer herenigd

Inmiddels is Jill weer thuis, toch moet het arme dier nog flink herstellen en wennen aan de nieuwe situatie. Ze herkende haar baasje nauwelijks nog en nu moet ze haar huis delen met een nieuwe hond, die Florus na haar verdwijning in huis haalde. “Ze zoekt hier een beetje rond en krijgt met grote regelmaat een klein beetje eten. Ze heeft de hele tijd honger en is incontinent, maar dat laatste hoort ook een beetje bij oude hondjes.”

Florus is járen ontzettend bezorgd geweest over Jill. “Als je zo’n hond kwijtraakt en je vindt ‘m niet terug, dat is dramatisch.” Hij is dolblij dat ze weer terug is. “Ik had niet meer wacht haar ooit nog terug te zien.”

Bron: AD, Rijnmond