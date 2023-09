Hondengedragstherapeut Lilian: dít zijn 5 misvattingen over het gedrag van honden

Hondengedragstherapeut Lilian Bults trekt aan de bel, want veel van de geschreven informatie noemt zij ‘zorgelijk’. Daarom heeft ze een aantal misvattingen over hondengedrag op een rij gezet en vertelt hoe het écht zit.

1. Een opgevoede hond kan geen bijtincident veroorzaken

Wat we nu vooral lezen is: hondeneigenaren moeten hun hond opvoeden. Volgens Lilian voorkom je hiermee niet alle incidenten: “Dit is veel te kort door de bocht.” Een voorbeeld dat ze aanhaalt is het verdedigen van de voederbak. “Honden kunnen uitstekend opgevoed en gesocialiseerd zijn en toch hun voerbak gaan verdedigen. Dit heeft ook te maken met instinct, ras, karakter, erfelijkheid en eerder opgedane ervaringen. Niet alleen met opvoeding. Dus ook met een goed opgevoede hond is het onverstandig om je kind in de buurt van een etende hond te laten.”

2. Kwispelen betekent dat je hond blij is

“Kwispelen kán een uiting van blijdschap zijn, maar er bestaan veel soorten kwispels”, stelt Lilian. “Niet alle vormen betekenen dat je hond blij of relaxed is. Honden kwispelen vaak ook als ze zich gespannen voelen. Veel mensen zien dit verschil niet.” Ze vervolgt: “Een hond die snuffelt en kwispelt is dus niet altijd klakkeloos te vertrouwen, wanneer er een kind in de buurt is.”

3. Als je hond gedragsproblemen vertoont, ga je naar een hondenschool

Eigenaren van hondenscholen kunnen niet altijd helpen bij probleemgedrag, stelt ze: “Dat is geheel afhankelijk van de kennis en dus de opleiding van de instructeur op de hondenschool en de werkwijze van de hondenschool. Een instructeur zonder opleiding tot gedragstherapeut heeft vaak toch onvoldoende inzicht in de gedragswetenschap. Op de hondenschool leer je hoe je je hond oefeningen aanleert en als jij daar wekelijks een uurtje komt trainen, is er weinig zicht op hoe de hond zich gedraagt naar (jouw) kinderen”, laat ze weten. “Er zal toch een gedragstherapeut aan te pas moeten komen, die bij jou thuiskomt om het gedrag van jouw hond te beoordelen.”

4. Bij elke hondenschool zijn de methodes hetzelfde

Er zit volgens Lilian veel verschil in: “De verschillen zitten ’m in hoe zij honden iets aanleren en hoe ze de hond benaderen en behandelen. Overal in het land zijn er nog steeds hondenscholen waar men honden traint op basis van pijnprikkels, dwang en angst, terwijl wetenschappelijk onderzoek allang heeft bewezen dat honden veel beter opgevoed en getraind kunnen worden zonder dit soort aversieve handelingen en middelen. De negatieve gevolgen van het trainen van een hond met behulp van pijn, dwang en angst, vooral wanneer de hond al agressie inzet, zijn niet te overzien!”

5. Je kind een kusje laten geven aan je hond is een goed en lief idee

“Als een jong kindje zijn gezichtje tegen te hond duwt om een kusje te geven, kan een hond dat als ongewenst of bedreigend ervaren. Stel dat de hond van zich afhapt, nadat hij allang allerlei subtiele signalen heeft laten zien, die jij niet hebt opgemerkt. Jonge kinderen zien deze signalen al helemaal niet en ze zien nog geen gevaar of gevolgen van acties.”

Bron: Hondenrondje