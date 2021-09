Hoogleraar: “Onbewust eet ieder mens weleens fruitvliegjes op”

Fruitvliegjes zijn vooral gek op fruit, zoals hun naam al doet vermoeden, maar als je ze eenmaal in huis hebt, kun je ze op nog veel meer plekken aantreffen. Zo zijn zo ook gek op bloemen en hangen ze graag bij je vuilnisemmer rond.

Fruitvliegjes

Spot je er één in huis, dan is de kans groot dat je binnen de kortste keren een hele zwerm rond hebt vliegen, want ze vermenigvuldigen zich razendsnel. Hoogleraar entomologie Marcel Dicke van de Wageningen Universiteit legt uit aan RTL Nieuws: “Daar waar fruit begint te rotten - en dat hebben ze eerder door dan wij - leggen ze hun eitjes.”

Eitjes op je eten

Ze leggen hun eitjes dus op etenswaren, Dicke noemt dit ook wel een restaurant: “De vrouwtjes gaan naar een restaurant, de mannetjes komen erop af, en daar paren ze. En in dat restaurant leggen de vliegjes ook hun eieren. De larfjes leven van gist die de moeder zelf heeft meegebracht.”

Opeten

Vrouwtjes kunnen wel honderden eitjes leggen. En dat dit op je eten gebeurt, is precies het probleem. Je wil het misschien niet weten, maar volgens de hoogleraar eet ieder mens weleens fruitvliegjes op.

Jus d’orange

Maar dat is nog niet alles: “We weten ook dat ze in pakken jus d’orange zitten. Daar zit een limiet aan: fabrikanten moeten controleren of er niet te veel eitjes in het vruchtvlees zitten. Maar we weten ook: vruchtvlees is uiterst gezond, je krijgt er extra eiwit mee binnen.”

Schone dieren

In shock? Snappen we! Toch hoeven we ons volgens de hoogleraar niet druk te maken. Hij noemt fruitvliegjes namelijk schone dieren: “Van huisvliegen weten we dat ze van poep en dode dieren eten. Dan is dat niet fris als die vervolgens op je kaas en vlees gaan zitten.” Om fruitvliegjes hoeven we ons volgens mij geen zorgen te maken.

Ben je ze toch liever kwijt dan rijk? Fruitvliegjes bestrijd je met deze zelfgemaakte vliegenval:

Bron: RTL Nieuws.