Hoogste inflatie sinds 1982 en dít betekent het voor je portemonnee

Deze impact heeft dat op jouw portemonnee.

Energie en kleding

Door de inflatie is elektriciteit driekwart duurder dan in november vorig jaar. Gas steeg ruim de helft in prijs en benzine is ruim 31 procent duurder dan een jaar geleden. Niet alleen de energie is prijziger, dat geldt ook voor andere producten. Voor kleding betaal je nu ruim 5 procent meer en voedingskosten stegen met 1,1 procent.

Gemiddelde prijsstijging

De gemiddelde prijsstijging in Nederland is hoger dan in andere landen waar ze ook de euro als betaalmiddel gebruiken. Onze prijsstijging komt uit op een gemiddelde 5,9 procent terwijl het gemiddelde in de eurozone 4,9 procent is.

Gasprijzen

De hoge energieprijzen hebben te maken met de inflatie in Europa. De gasprijzen stegen flink door een combinatie van relatief kleine reserves in de Europese Unie, een sterk toegenomen vraag door het economisch herstel en de afgelopen koude winter.

Het gevolg van deze prijsstijgingen is dat je met je huidige salaris en de hogere prijzen minder geld overhoudt. Je koopkracht neemt immers af.

Op deze manier kun je besparen op je vaste lasten:

Bron: NU