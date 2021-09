Hoopvol en hartverwarmend: déze musical vertelt ‘het andere verhaal’ van 9/11

Twintig jaar geleden werd Amerika diep geraakt door de terroristische aanslagen op de Twin Towers. Dat er ook een inspirerend en hoopgevend verhaal is ontstaan op deze dag, weten weinig mensen. Dit verhaal is binnenkort te zien in de Nederlandse theaters.

Libelle samen met MediaLane

De musical Come From Away vertelt het waargebeurde verhaal over saamhorigheid in onzekere tijden. Toen op 11 september 2001, de dag van de aanslagen, het Amerikaanse luchtruim werd gesloten, landden 38 vliegtuigen noodgedwongen in het Canadese stadje Gander. De kleine gemeenschap sloeg meteen de handen ineen om de ruim 7.000 gestrande reizigers voor meerdere dagen op te vangen en te verzorgen. Come From Away laat zien hoe een crisissituatie het beste in mensen naar boven kan halen.

Internationale hitmusical

De musical is gebaseerd op de waargebeurde verhalen van de gestrande reizigers, de crewleden en de inwoners van Gander, en staat geheel in het teken van hoop, liefde en vriendschap. In de Verenigde Staten en in Engeland is de voorstelling al een groot succes: de musical is sinds 2019 te zien op Broadway en werd in hetzelfde jaar bekroond tot beste musical op West End. En nu, twintig jaar na de aanslagen van 9/11, komt de musical ook naar Nederland toe.

Beverley Bass

Zangeres en musicalactrice Willemijn Verkaik speelt de rol van Beverley Bass, de eerste vrouwelijke piloot bij American Airlines. Verkaik: “Zij schreef geschiedenis door in 1986 als eerste met een volledig vrouwelijke crew te vliegen. Op 9/11 was ze gezagvoerder op een Boeing 777 naar Texas toen ze door de aanslagen met het toestel moest uitwijken naar Gander. Het is echt een eer om haar bewonderenswaardige verhaal te mogen vertellen.”



Willemijn Verkaik speelt de rol van Beverley Bass.

In aflevering 1 van deze podcast neemt de cast je mee achter de schermen. Of bekijk onderaan dit artikel alvast een sneak peek van de musical, uitgevoerd tijdens de Musical Awards op de Uitmarkt. Come From Away is vanaf november te zien in de Nederlandse theaters.

Beeld header: Roy Beusker & Annemieke van der Togt