“De versoepelingen die het kabinet per 18 februari voorstelt en waarover het OMT gevraagd is te adviseren, bieden perspectief voor grote groepen in de samenleving”, schrijft Kuipers. De versoepelingen zijn het gevolg van de immuniteit door het grote aantal besmettingen.

Een voorstel

Dat schrijft minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een brief aan de Tweede Kamer. Wel benadrukt hij dat het om een voorstel gaat. Mocht uit nieuwe cijfers blijken dat er nog te veel besmettingen zijn, dan moet het plan worden uitgesteld. Er komt dus nog een advies van het Outbreak Management Team (OMT) op basis van de meest recente cijfers.

We zetten alle mogelijke versoepelingen op een rij:

Horeca en nachtleven

Momenteel moeten alle restaurants, cafés en theaters om 22.00 uur hun deuren sluiten, maar het einde van die vroege sluitingstijd is in zicht. Vanaf volgende week vrijdag wil het kabinet de sluitingstijd voor de horeca en de cultuursector naar 01.00 uur verlengen.

In kroegen, clubs en discotheken mogen vanaf 18 februari maximaal 500 mensen naar binnen.

Voetbalstadions en theaters

Op plekken zoals voetbalstadions en theaters mogen méér dan 500 mensen naar binnen, maar daar blijft de vaste zitplaats wel bestaan. Ook is de mondkapjesplicht hier nog van toepassing. Die mag je pas afdoen als je eenmaal zit.

Anderhalvemetersamenleving

Het coronatoegangsbewijs (CTB) blijft verplicht in de horeca, de pret- en dierenparken, bij professionele sportwedstrijden, andere sportbeoefening en in de cultuursector. Dit maakt het mogelijk om de afstandsregel, de mondkapjesplicht én de verplichte zitplaats los te laten. Dit geldt alleen als er minder dan 500 mensen binnen zijn. Het kabinet heeft aan het OMT gevraagd of het mogelijk is de anderhalvemeterregel per 25 februari helemaal te schrappen.

Uit en thuis

Daarnaast zal het thuiswerkadvies komen te vervallen, net als de regel om niet meer dan vier mensen thuis te ontvangen. Maar daarover zijn nog geen details bekend.

Vanaf 25 februari zijn misschien ook festivals en evenementen weer mogelijk, maar wel op basis van 1G. Dat betekent dat alle bezoekers negatief getest moeten zijn. Ook zou het mogelijk worden om vanaf de 25e februari overal weer meer dan 500 mensen toe te laten. Dit melden ingewijden, maar dat staat niet in de Kamerbrief.

Boosterprik, derde prik, coronapil: wat zijn de verschillen?

Bron: Rijksoverheid, RTL Nieuws, NOS