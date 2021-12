Hugo de Jonge: “60-minners kunnen vanaf januari boosterprik halen”

De boostercampagne heeft een flinke boost nodig. Iedereen die een prikbevoegdheid heeft, wordt opgeroepen om te helpen bij de boostercampagne. Zij kunnen zich via deze website aanmelden.

700.000 prikken per week

“We zetten alles op alles zodat iedereen na de zevende maand van de laatste vaccinatie een booster kan krijgen. Per week willen we 700.000 prikken zetten”, zegt Hugo de Jonge.

Om het ambitieuze doel te bereiken worden de komende weken meer priklocaties ingericht. Op dit moment telt Nederland er ongeveer 70, vanaf half december moeten dat 79 kleine(re) locaties zijn en 9 zogenaamde XXL-locaties.

Nederland loopt achter

De plannen voor de boostercampagne van het demissionair kabinet komt niet uit de lucht vallen. Er is grote kritiek vanuit de Tweede Kamer over de langzame boostercampagne. Nederland staat in de onderste regionen op de Europese lijsten.

De eerste boosterprik is twee weken geleden gezet. Inmiddels hebben 200.000 mensen een boosterprik gehad, wat nog geen 1 procent van de bevolking is. Bij onze Zuiderburen gaat het sneller. In België worden ruim 400.000 boosterprikken per week gezet en heeft 13 procent van de bevolking de booster al gehad.

Het nut van het boostervaccin

Marcel Levi is internist, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en hoogleraar geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij legt het nut van het boostervaccin hieronder uit:

“Het boostervaccin gaat in de eerste plaats gegeven worden aan oudere mensen. Eerst 80-plussers en daarna 70-plussers. We zien dat in die groepen, bij mensen die de dubbele vaccinatie hebben gehad, de effectiviteit wat terugloopt. Zeker niet bij allemaal, maar in sommige gevallen wel. Die mensen zie je nu ook wat vaker in het ziekenhuis belanden. Het gaat om relatief kleine aantallen, maar het begint wel een issue te vormen.

Op het moment dat je die mensen een booster geeft, krijgen ze opnieuw veel afweer tegen het coronavirus en dan wordt hun risico weer erg klein. Dat kan best snel effect hebben op het aantal ziekenhuisopnames. De ziekenhuisopnames bestaan namelijk nu uit twee verschillende groepen. De eerste zijn de niet-gevaccineerden, die zie je in alle leeftijden. De andere groep zijn gevaccineerden die in de meeste vallen een zwak afweersysteem hebben of een hoge leeftijd, of beide. Die laatste groep bescherm je daar extra tegen met die booster.”

