Hugo de Jonge belooft 60-plussers dit jaar nog een boosterprik

Dat zei hij tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer.

In Nederland is de medische richtlijn om zes maanden te wachten tussen de laatste vaccinatie en het toedienen van een booster. Wie na de laatste vaccinatie nog positief getest is op corona, moet 6 maanden wachten nadat hij of zij corona heeft gehad. Het had wat tijd nodig, maar volgens de minister zijn ze nu écht begonnen met het prikken. Deze booster is bedoeld om de afweer tegen het virus een oppepper te geven.

Opschieten met prikken

Om ervoor te zorgen dat deze 60-plussers allemaal een boostervaccin krijgen, zullen de GGD’en deze week 200.000 boosterprikken zetten. Volgende week zullen dat er 350.000 zijn en in de weken daarna is dat als het goed is opgelopen tot 700.000 boosters per week. Militairen, medisch studenten, dierenartsen, oud-verpleegkundigen en oud-artsen staan in de startblokken om mee te helpen prikken. Er komen zeker tachtig grote locaties waar je het boostervaccin kunt halen.

Duurde veel te lang

Het kabinet heeft vanuit de Tweede Kamer forse kritiek gekregen over het trage verloop van de boostercampagne. In landen om ons heen zijn ze al druk aan bezig met de boosterprik, terwijl het in Nederland maar duurde en duurde. Hierdoor is bij veel ouderen de afweer tegen het virus al afgenomen. Een deel daarvan is toch ziek geworden en sommigen zijn zelfs overleden.

80-plussers zijn daarom als eersten aan de beurt. Zij worden van oud naar jong uitgenodigd. Daarna volgen meerderjarige bewoners van zorginstellingen en zorgmedewerkers.

1940 of eerder

Mensen uit 1940 of eerder kunnen nu al online of telefonisch (0800-7070) een afspraak maken voor de boosterprik. Hiervoor hoeven ze niet te wachten op een uitnodiging van het RIVM. De prik wordt gezet door de GGD.

Bron: Het Parool, BNR