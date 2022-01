Hugo de Jonge kijkt persconferentie met biertje en popcorn

Op Instagram plaatst Hugo een foto waarop te zien is dat hij de persconferentie kijkt, thuis op de bank mét bier en popcorn.

Hugo de Jonge niet bij persconferentie

Ernst Kuipers heeft het stokje overgenomen als minister van Volksgezondheid, Sport en Welzijn en daarmee is hij de nieuwe coronaminister. Hugo de Jonge is vanaf nu minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Volgers gunnen het 'm

Ruim veertig persconferenties was Hugo de Jonge er wel bij, maar nu voor het eerst niet. En laten we eerlijk zijn: dat moet toch best lekker zijn? Zijn volgers gunnen het hem in ieder geval van harte.

Met bier en popcorn op de bank

De minister ontvangt veel reacties op zijn foto. “Het is je gegund, lekker met de beentjes omhoog", klinkt het. Ook laten veel volgers weten dat ze hem missen. En natuurlijk kunnen de grappen over zijn opvallende schoenen, die ook nu weer te zien zijn, niet ontbreken.

