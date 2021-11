Hugo de Jonge sluit nieuwe maatregelen voor kerst niet uit

Dat laat hij zondag weten tijdens een persmoment. De minister laat weten zich zorgen te maken over de ook in Nederland ontdekte omicronvariant. Maar hij geeft aan dat er op dit moment nog geen extra maatregelen komen voor Nederlandse reizigers uit zuidelijk Afrika.

Reizigers uit Afrika

Reizigers die uit hoogrisicolanden in het zuiden van Afrika komen, moeten alleen voor vertrek een sneltest en PCR-test doen en krijgen quarantaineplicht. Het is aan de gemeentes om te controleren of deze regels worden nageleefd.

Zorgen om nieuwe variant

Volgens de World Health Organization (WHO) is de omicronvariant veel besmettelijker dan de deltavariant. Ook is niet duidelijk wat de invloed van deze variant is op het ziekteverloop en de vaccins. De Jonge zegt dat pas volgende week zal blijken hoeveel zorgen we ons moeten maken.

Afwachten

Ondanks dat er tijdens de persconferentie van 26 november al nieuwe maatregelen zijn aangekondigd, sluit de minister niet uit dat er voor Kerstmis nog nieuwe maatregelen komen. Dat komt doordat er nog veel onbekend is over de nieuwe variant. “We maken ons zorgen, maar hoeveel zorgen wij ons moeten maken is nog onbekend”, zegt De Jonge. Het is dus afwachten wat de de nieuwe variant op het coronavirus gaat doen in ons land.

