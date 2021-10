Hugo de Jonge viert 22e huwelijksdag met lieve trouwfoto

“Al 22 jaar getrouwd met de allerliefste”, schrijft hij bij de trouwfoto.

Grote liefde

Aan Story vertelde hij een tijdje geleden dat hij Mireille kent van de middelbare school. “Toen zaten we samen in de vijfde klas van de havo. Daarna zijn we nooit meer uit elkaar geweest, dus Mireille is mijn eerste en grote liefde. Toen we vier jaar samen waren, zijn we getrouwd.” Samen kregen ze zoon Ismael en dochter Sarah.

Demissionair minister

Hugo woont samen met zijn vrouw Mireille en de kinderen in Rotterdam, waar hij zeven jaar lang wethouder is geweest voordat hij minister werd. Momenteel is hij demissionair minister van de portefeuille Volksgezondheid, Welzijn & Sport. De Jonge werd aangewezen als verantwoordelijke voor de (medische) aanpak van de corona-crisis, die begin 2020 uitbrak.

Bron: Instagram.