Hugo Metsers beschuldigd van machtsmisbruik door oud-studenten acteursschool

De Volkskrant sprak met deze oud-studenten over hun ervaringen met Hugo. Na het zien van de uitzending van BOOS over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice wilde een oud-student zijn verhaal kwijt. Later sprak de krant nog met 33 andere oud-studenten.

Verhouding

Ze vertellen dat Hugo vaak over fysieke en persoonlijke grenzen van de studenten ging. Hugo richtte de opleiding op in 2005 en wilde jonge acteurs leren acteren voor de camera. In de eerste jaren van de opleiding kreeg Hugo ook een verhouding met één van zijn studentes, die toen 19 jaar oud was.

Bekende acteur

Hugo is zelf bekend van zijn rol als Marcus Sanders in Goede tijden, slechte tijden. Ook had hij een rol in de populaire misdaadserie Flikken Maastricht. Hij was tot 2021 programmaleider en docent van de opleiding. Daarnaast heeft hij een eigen agentschap waarmee hij audities en filmklussen regelt voor (oud-)studenten.

De relatie die Hugo met de studente had, was volgens hem eenmalig. Daarna is de docent-studentrelatie hersteld, maar in 2015 ontstond er weer ophef op de opleiding nadat Hugo met een 21-jarige studente zoende tijdens een schoolfeest in Amsterdam. De klas heeft toen een brief gestuurd, waarin ze zijn actie veroordeelde.

Intieme scènes

Hij gaf ook het omstreden vak Functioneel Naakt. Bij dit vak moesten studenten naaktscènes spelen en werden ze voorbereid om weerbaar te zijn in die situaties. De klas liet in de brief weten dit vak niet meer te willen volgen omdat er een vertrouwensbreuk was ontstaan. Bovendien hadden ze de indruk gekregen dat hoe verder ze tijdens dit vak gingen, hoe hoger het cijfer was dat ze kregen.

Functioneel Naakt

Een student legt uit: “Toen zei hij: nou kijk, als jij een hoog cijfer wil. Het is wel zo: hoe verder je gaat, hoe gedurfder dat is. Dat neem ik mee in de beoordeling.” De studente deed uiteindelijk haar bh uit en de scènes werden opgenomen op camera. “Daarna dacht ik: ik hoop wel dat hij het verwijdert, want ik wil niet dat hij het thuis nog eens kijkt.” Sinds 2015 is de naam Functioneel Naakt veranderd in Intiem Spelen. Dit vak wordt nu gegeven door een vrouwelijke docent.

Machtsmisbruik

De oud-studenten spreken van machtsmisbruik. Er was geen expliciete dwang, maar hij regelde wel audities en dergelijke. “Als je een tijdlang geen klusjes kreeg toegespeeld, begon je je af te vragen: wat is er aan de hand?” Ook kon hij uit het niets woedend worden. “Dan begint hij te schreeuwen. Sommige studenten zijn bang voor hem”, vertelt een student. Studenten durven daarom niets te zeggen of een klacht in te dienen.

Reactie van Hugo

In een reactie aan De volkskrant laat het Mediacollege weten op de hoogte te zijn van één zoenincident. Hugo zegt zelf nooit studenten gedwongen te hebben over hun grenzen te gaan. Hij heeft hun grenzen altijd gerespecteerd.

Bron: de Volkskrant