Huisartsen maken zich zorgen, want veel vrouwen zijn niet op de hoogte van dit risico.

Menstruatiecup

Wat wil het geval? Wanneer je een menstruatiecup uit je vagina haalt, kun je de koperspiraal uit je baarmoeder trekken of ‘m verplaatsen. Dit laatste kan gebeuren zonder dat je het doorhebt, maar kan wel als gevolg hebben dat het spiraaltje niet meer beschermt tegen zwangerschap. Je denkt dus beschermde seks te hebben, terwijl dit niet zo is.

Meldingen

De afgelopen anderhalf jaar deden vijftien vrouwen in Nederland hier melding van. Bij hen is de koperspiraal gedeeltelijk of volledig losgekomen, waarschijnlijk door gebruik van een menstruatiecup. Zes van hen zijn zwanger geraakt. En we kunnen ervan uitgaan dat het vaker is voorgekomen. Deze cijfers zijn namelijk alleen nog maar gebaseerd op vrijwillige meldingen bij het Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten (Mebi).

Onderzoek

Er is al eens eerder onderzoek gedaan naar het gebruik van een menstruatiecup bij een koperspiraal. Een Amerikaanse studie wees uit dat vrouwen met een koperspiraal drie keer zoveel kans hadden op uitstoting wanneer ze een menstruatiecup gebruikten. Het onderzoek werd gehouden onder meer dan duizend vrouwen en wordt later dit jaar afgerond.

Duurzaamheid

De menstruatiecup is een relatief nieuw product op de markt en is vooral geliefd omdat het een duurzaam alternatief is voor andere menstruatieproducten. De cup kan namelijk na het legen opnieuw worden gebruikt.

Instructie op de verpakking

Menstruatiecups worden bij drogisterijen verkocht en hebben vaak op de verpakking staan dat het geschikt is voor spiraalgebruikers. Op de verpakkingen van sommige merken staat wel de instructie om “eerst de zuigende werking weg te nemen voordat je hem verwijdert”.

Niet altijd onveilig

Gynaecoloog Wenche Klerkx, verbonden aan het St. Antoniusziekenhuis in Utrecht en Nieuwegein zegt tegen de Volkskrant dat dit inderdaad goed werkt: “Als het vacuüm echt goed wordt opgeheven, door de cup eerst een beetje in te knijpen voordat je hem naar beneden trekt, kun je een cup veilig blijven gebruiken.”

