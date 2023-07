Huisdieren worden steeds vaker gedumpt. Dít zijn betere oplossingen

Vooral konijnen, kippen en cavia’s worden in groten getale bij kinderboerderijen achtergelaten, volgens de NOS. Ook de Dierenbescherming ontvangt regelmatig meldingen van gedumpte dieren, laten zij weten op hun website. Piepjonge pups in een Frozen-rugzakje op een station of kittens in dichtgetapete kattenbakken in de berm: je kunt het zo gek niet bedenken of mensen doen het.

Tam kan niet in het wild

Onbegrijpelijk, noemt de Dierenbescherming het. Het dumpen van dieren is wettelijk verboden en je kunt er hoge boetes voor krijgen. Het zorgt voor stressvolle en gevaarlijke situaties voor de dieren: de meeste tamme huisdieren overleven amper in het wild. Daarnaast verstoren losgelaten huisdieren de leefomgeving van wilde dieren. Losgelaten geel- en roodwangschilpadjes horen bijvoorbeeld niet thuis in de Nederlandse wateren en noem je daarom ‘invasieve exoten’. Zo’n ongewenste groep dieren kan onherstelbare schade aan het plaatselijke ecosysteem veroorzaken.

Dumpen is altijd onnodig

Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat je door omstandigheden niet meer voor een huisdier kunt zorgen. Dumpen is dan altijd onnodig, laat de Dierenbescherming weten. Dit kun je wél doen:

1. De Dierenbescherming bellen

De Dierenbescherming heeft een service- en informatieafdeling, die je helpt wanneer je met je handen in het haar zit. Bijvoorbeeld doordat je de verzorging van je huisdier financieel of qua gezondheid niet redt of omdat je niet weet wat je met een ongewenst nestje aan moet. De Dierenbescherming zoekt dan mee naar een geschikte oplossing.

2. Een dierenasiel zoeken

In iedere regio zijn dierenasielen en -opvangcentra. Neem contact op en vraag of er mogelijkheden zijn voor opvang. Je betaalt dan vaak een klein bedrag aan afstandskosten, maar dan is je beestje wél in goede handen.

3. Doe een beroep op je omgeving

Soms komt de oplossing uit een onverwachte hoek. Hang een advertentie op bij de supermarkt, de dierenarts en de dierenwinkel. Wie weet is er een liefhebber die met alle liefde jouw huisdier een tweede kans geeft.

4. Een ‘marktplaats’ voor huisdieren

Ook online kun je een nieuw baasje voor je huisdier zoeken. Via ‘marktplaatsen’ voor dieren, zoals Verhuisdieren.nl en Herplaats-huisdieren.nl, kun je een oproep plaatsen.

Bron: Dierenbescherming.nl