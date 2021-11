Hulpverleners surfers-ongeluk Scheveningen blikken terug op die noodlottige dag

Voor de kust van Scheveningen kwamen op 11 mei 2020 vijf surfers om het leven. Sander, Joost, Pim, Max en Matthijs hadden door corona al maandenlang niet kunnen surfen, maar op die bewuste dag zouden ze voor het eerst weer met z’n allen het water in gaan. De surfliefhebbers bleken de weersomstandigheden te hebben onderschat en kwamen al snel in de problemen. Joost en Sander werden diezelfde dag nog uit het water gehaald, maar reanimatie mocht niet baten. De dag erna werden ook de lichamen van Max en Pim aangetroffen. Matthijs werd pas drie weken later gevonden.

“Ik zie meerdere lichamen drijven”

In Bureau Hofstad rijdt Ewout met agent Sjoerd terug naar de plek waar de surfers om het leven kwamen. Sjoerd kan zich de dag nog precies voor de geest halen. “Het was onstuimig, je wilde dat strand eigenlijk niet op. Die zee sprak ook van: ga hier weg. Zo donker en zo zwart was het. Een zwarte zee is eigenlijk nooit goed.” Toch was Sjoerd in eerste instantie niet heel ongerust toen hij een melding kreeg. “We hoorden de melding dat er surfers in nood waren en dat is een heel normale melding voor hier. Normaal lopen die altijd goed af. Maar nu hoorden we Maarten roepen: ik zie meerdere lichamen drijven.”

Machteloos gevoel

Sjoerd haast zich met collega’s naar het strand, maar ziet naar eigen zeggen bij aankomst al meteen dat het ‘echt foute boel is’. Er ligt een flinke schuimlaag op de zee en door het onstuimige weer is er amper iets te zien. Terwijl de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) zijn best doet om de surfers te redden, heerst er bij de agenten op het strand een gevoel van machteloosheid. Volgens Sjoerd probeerden meerdere omstanders met kleren en al de zee in te gaan om te helpen en het was zijn taak om ze uit het water te krijgen. “Misschien ben ik niet aardig geweest daar en dat vind ik vervelend voor die mensen”, zo vertelt hij, “maar we konden er gewoon niet meer problemen bij hebben op dat moment.”

“Moment dat je niet gaat vergeten”

De KNRM doet er alles aan om de surfers aan de kant te krijgen, maar door de gevaarlijke weersomstandigheden is dat bijna onmogelijk. De hulpverleners aan de kant kunnen alleen maar toekijken. “Je wijdt bijna je hele leven aan mensen redden en dan sta je op het havenhoofd en kun je gewoon niks doen”, zo vertelt Brend van de KNRM. Tegelijkertijd wachten bij het havenkantoor de families van de surfers op nieuws. Op Nathan heeft dit destijds grote impact. “Je weet: we gaan hier straks families vertellen dat hun kind niet meer thuiskomt. Dat is een moment dat je niet gaat vergeten.”

