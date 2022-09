‘Humberto’-kijkers diep onder de indruk van zelfverzekerde Tessa Schiethart: “Wat een mooie, positieve vrouw”

De kijkers zijn diep onder de indruk van Tessa.

Tessa Schiethart

In haar nieuwe boek Zien en gezien worden vertelt Tessa Schiethart over het syndroom van Sturge-Weber. Door het syndroom heeft zij een grote wijnvlek op haar gezicht en is zij blind aan een oog. Op de vraag of Tessa er lang over deed dat te accepteren, antwoordt ze: “Ik ben opgegroeid in een heel open gezin en die wijnvlek mocht er altijd zijn.” Ook vertelt ze dat haar nieuwsgierigheid naar de wereld het altijd won van haar angsten.

Nare opmerkingen

Toch betekent dat niet dat het altijd makkelijk was. “Ik ben mij er heel erg van bewust dat ik er anders uitzie en dat mensen daarnaar kijken. Zelf zie ik dat niet echt", vertelt Tessa. Maar wel merkt ze dat andere mensen er iets van vinden, vooral als ze een drankje op hebben. “Ze hebben dan minder een filter. Dat maakt dat je soms heel nare opmerkingen krijgt. Ik heb daarmee leren omgaan.”

Tessa vertelt dat zij als tiener twee keer heeft geprobeerd haar wijnvlek te verbergen met make-up. “Maar ik herkende mezelf zo niet”, vertelt ze. Daarbij waren de littekens die ze overhield aan een mislukte laserbehandeling nog beter te zien met make-up.

Acceptatie

Inmiddels omarmt Tessa haar wijnvlek als onderdeel van zichzelf. Of ze zichzelf nu 100% accepteert? Volgens Tessa is zelfacceptatie een pad, geen bestemming. “Ik denk niet dat je een punt bereikt en dan ben je er”, zegt ze. Wel geeft Tessa met haar zelfverzekerdheid en wijze inzichten een lesje zelfliefde aan de andere tafelgasten bij Humberto. “Op het moment dat je in de spiegel kijkt en gewoon blij bent dat je überhaupt iets kan zien, dan maakt het niet zoveel uit wat je daar ziet”, zegt ze. “Wat zeg je dat mooi”, antwoordt Humberto, zichtbaar onder de indruk.

Wauw wat een mooie positieve vrouw is Tessa 👌#Humberto — feanster (@SjoerdJan65) 11 september 2022

Diep respect voor Tessa zoals ze haar verhaal vertelt. Sterk en kwetsbaar tegelijk.#Humberto — 📷 Dé Mannenfotograaf 📷 (@DMannenfotogra1) 11 september 2022

Heel veel respect voor Tessa Schiethart.. #humberto — Marijke Hultzer (@marlaila) 11 september 2022

Mooi vraaggesprek zojuist met Tessa Schiethart bij #Humberto Dapper hoe ze vertelt over haar aandoening. — Daniël Kooistra (@DanielKooistra) 11 september 2022

Mooi mens ben je Tessa #Humberto — Hesjtekje (@Hesjtekje11) 11 september 2022

Bron: Rtl, Twitter.