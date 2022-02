Huub Stapel doet schokkende ontdekking over zijn vader

Huub kreeg dat schokkende, voor hem nieuwe feit te horen tijdens de opnames van Verborgen Verleden (NPO2). De acteur leefde in de veronderstelling dat hij een vrij volledig beeld had van zijn vader. Hij wist dat Joop Stapel tijdens de Tweede Wereldoorlog te werk was gesteld in een van de kampen van de Duitse bezetter. Maar daar ging aan vooraf dat zijn vader eerst aan ‘de andere kant’ stond.

Verzet

Uiteindelijk kwam Huub er in het programma ook achter dat zijn vader om vergiffenis heeft gevraagd bij zijn opa en uiteindelijk zelfs in het verzet belandde. Daarna moest hij onderduiken en werd hij tewerkgesteld in het Duitse werkkamp.

De wijze waarop Joop de gevolgen droeg, emotioneren zijn zoon driekwart eeuw na dato alsnog. Huubs vader overleed in 1975.

Bron: De Limburger