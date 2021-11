‘Ik vertrek’-blog: hoe de stroopwafelkraam-droom van Patrick in rook opging

Voor wie de aflevering van gisteren niet gezien heeft (tip: wel doen - terugkijken kan hier) een korte samenvatting: Henny (46) en Patrick (48) verhuizen vanuit Vlaardingen naar een slapend gehucht in Frankrijk. Daar zijn ze van plan om een eeuwenoude boerderij (nou, zeg maar gerust ruïne) om te toveren tot een heus chambres d’hôtes. In vier weken. Met een budget van € 25.000,-. Ha-ha.

Streupwafels verkeupen

En alsof dat nog niet ambitieus genoeg is, heeft Patrick nog meer grootse plannen. Met zijn camperbusje wil hij op de Franse markt stroopwafels - of, zoals hij dat zelf zo mooi zegt ‘streupwafels’ - verkopen. ‘Want dat loopt echt overal ter wereld’. Dus vast ook in Benayes, met amper dertien inwoners. Ach, wie niet waagt, wie niet wint. In elk geval douze points voor het optimisme van deze voormalig barman.

Maar dat Patrick zich allesbehalve goed heeft voorbereid op zijn nieuwe bijbaan als streupwafelbakker blijkt al snel. Wanneer Henny en Patrick aankloppen bij de Franse Kamer van Koophandel, krijgen ze te horen dat Patrick niet zomaar de markt op mag. Hij moet óf aan kunnen tonen dat hij minimaal drie jaar ervaring heeft, óf een bakkersopleiding van twee jaar volgen. Patrick besluit zijn bakplannen nog maar even terug in de voorraadkast te zetten en ‘dan maar iets anders te verzinnen’.

Werk aan de winkel

Gelukkig is er op hun erf ook nog meer dan genoeg te doen. Het water klotst onder de plinten door (‘Patrick, het leupt echt euveral deurheen!’), er wonen in hun huis inmiddels meer spinnen dan dat Frankrijk aan inwoners heeft en het dak mist precies een dakpan of 1239.

“Vier weken? Dat gaan we niet redden”, lacht Patrick al snel. Maar hij blijft optimistisch. “Het wordt geen gebed zonder end. Op een dag is het klaar” - en hij gaat weer dapper aan de bak. In tegenstelling tot Henny, bij wie de moed toch al wel snel in de schoenen zakt. Maar gelukkig is er wijn.

Franse fuif

Het geld vliegt er ondertussen doorheen. Henny en Patrick klussen buiten de deur nog wat bij voor een extra zakcentje, maar daardoor schuift de openingsdatum ook al verder naar achteren. April wordt uiteindelijk eind juli. Maar dan zijn daar eíndelijk de eerste gasten (die enkel limbo-dansend hun kamer kunnen bereiken door laaghangende balken) - en geven Patrick en Henny een Franse knalfuif.

Zonder de burgemeester, die schittert door afwezigheid. Maar inclusief ijzersterke speech van Henny, die na een jaar in Frankrijk nog niet veel verder komt dan ‘Merci voor ehhh, voor onze familie. Voor de steun’. Nou, da’s toch al heel wat - een heel Frans woord per zin. Chapeau.

Blijven 'dreumen’

Al snel na de opening droomt het stel verder. Want denk maar niet dat ze in Benayes oud willen worden. Nee, ‘dreumen mot je altijd blijve houde’. De Provence, dat lijkt ze wel wat. Lekker aan zee genieten van het Franse leven. Maar eerst toch nog maar weer even aan de bak in hun b&b. Wie weet dat Henny tegen de tijd dat ze richting de Provence vertrekken toch een Frans woordje of dertig aan haar vocabulaire toe heeft kunnen voegen...

Bron: Avrotros