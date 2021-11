‘Ik vertrek’-blog: hysterisch worden van een giraffe en dan verhuizen naar Afrika? Topidee

Eerlijk is eerlijk: Ik vertrek heeft spannendere afleveringen gekend. Er gaat maar weinig goed mis. En smullen van andermans verbouwleed en integreer-issues, dat is toch eigenlijk wel waarom we zo graag naar dit programma kijken. Daartegenover staat dan wel weer dat Kirsten en Edwin - beiden met kekke, rode bril - zelf voor genoeg heerlijke momenten zorgen. Van hysterisch gegil om een giraffe tot een workshop Afrikaanse dans.

Liefde voor Afrika

Het stel uit het Gelderse Bennekom is dól op Afrika. Zo dol, dat ze de foto’s van hun zoons Ruben en Mendel in de wc jaren geleden al hebben vervangen voor exemplaren van olifanten en baobab-bomen. ’t Is maar net waar je het vrolijkst van wordt. Midden in de bush van Hoedspruit - de safarihoofdstad van Zuid-Afrika - hebben Kirsten en Edwin twee lodges gekocht. Eentje om zelf in te wonen, de ander om te verhuren.

Met verbouwen wachten ze nog even: laat de gasten eerst maar komen. Als een echt team steken ze meteen de handen uit de mouwen. Die zebrapoep in het zwembad ruimt zich immers niet vanzelf op. Kirsten vind het een ‘heel ontspannen klusje’ om met een gigaslang de bodem schoon te maken, maar haar man denkt daar duidelijk anders over. “The first thing we need to buy is a motorstofzuiger”, concludeert poolboy Edwin.

‘Het komt goed’

Die gasten laten door lockdown na lockdown wat lang op zich wachten. Gelukkig hebben ze in de kerk de oplossing voor Kirsten en Edwin: God. God gaat het allemaal fixen. Ook als er geen gasten komen. “Vertrouw hem, en het komt goed”, wordt het koppel op het hart gedrukt.

Misschien was het een goede tip voor Kirsten geweest om ook wat meer op God te vertrouwen als het gaat om leven tussen de wilde dieren. Want dát blijkt voor de vrouw des huizes toch wat spannender dan gedacht. Paardrijden? Kirsten niet bellen. En wanneer zoon Ruben voor een paar weken naar Zuid-Afrika komt, het gezin op safari gaat en ze giraffes tegenkomen, schiet ze helemaal in een grote paniekstuip. ‘GA TERUG! RUBEN, VERDOMME!’ De camera gaat precies uit wanneer het écht uit de hand lijkt te gaan lopen in de auto. Jammer.

Afrikaanse biodanza

Gelukkig is daar nog een workshop Afrikaanse dans, waarbij Kirsten en Edwin ook nog even mee mogen doen. Biodanza is er niks bij. Heerlijke beelden. En dan komt er tóch nog een portie verbouwdrama om de hoek kijken. De bouwvakkers blijken een van de tekeningen op z’n kop te hebben gehangen, waardoor de uitbouw aan de verkeerde kant wordt gebouwd. “Het zijn vriendelijke jongens en ze werken hard”, zegt een optimistische Edwin nog op een van de eerste verbouwdagen. Daar moet-ie later toch een beetje van terugkomen, want al snel stapelen de problemen zich op. En de bouwvakkers? Die hebben er ook geen zin meer in. Sigaretje hier, extra lange pauze en wat uurtjes eerder stoppen daar…

Twee maanden later dan gepland is de verbouwing dan toch eindelijk klaar. Máár, toegegeven: het is prachtig geworden. Laten we voor Kirsten en Edwin hopen dat die nieuwe virusvariant niet al te veel roet in het Zuid-Afrikaanse eten gooit, want je gunt deze mensen gewoon een volle lodge.

