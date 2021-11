‘Ik vertrek’-blog: Mike en Maayke gaan zonder spaargeld en kennis hun Spaanse mango-droom achterna

A mango a day...

Mike (30) en Maayke (31) hebben het helemaal gezien in Arnhem. Samen met hun dochtertjes Linne (4) en Jolien (1) vertrekt het stel naar het Zuid-Spaanse Triana: hét mango-walhalla van Spanje. Hun grote droom? Twee appartementen verhuren, mango-boer worden en volledig zelfvoorzienend leven. Dat zou moeten lukken, met zo’n achthonderd mangobomen op het terrein. Of ze verstand van mango’s hebben? Niet echt. Ze vinden de vruchten wel ‘erg lekker’. En dan ben je natuurlijk al halverwege.

Bij aankomst in Spanje lopen de mangoboeren in spé al snel tegen de nodige problemen aan. Wanneer de voice-over dát zegt, weet je als kijker dat je nog een zalig half uur televisie voor de boeg hebt. Want wat is Ik vertrek zonder de nodige verbouw-problemen? De cv-ketel blijkt niet te werken en de waterpomp is kapot. Tot overmaat van ramp blijken de mangobomen de afgelopen jaren ook nog te weinig water te hebben gehad en huist er een schimmel in wat hun hoofdinkomen moet gaan worden.

Extra budget

Daar gaat het spaargeld. Oh nee, wacht - dat hadden ze überhaupt al niet. Een verbouwingshypotheek aanvragen dan maar, om de onvoorziene kosten van zo’n € 35.000 te kunnen betalen en het gastenverblijf van te bouwen. Maar die aanvraag duurt maanden.

Toch voelen Mike en Maayke zich als vissen in het Spaanse water. Ze kunnen niet genoeg benadrukken ‘hoe goed het hier voelt’. Ondanks het feit dat dochter Linne (4) de eerste maanden niet kan stoppen met huilen bij het wegbrengen naar school en geen woord zegt in de klas, Mike de helft van de tijd van huis is om bij te beunen als service engineer in het buitenland en hun budget als sneeuw voor de zon verdwijnt.

Acht maanden later…

Nog geen gasten, nog geen opgeknapte appartementen en bar weinig mango-inkomen. Wél gezinsuitbreiding in de vorm van twee kittens (die gelukkig geen geld kosten. Of zouden ze de dierenarts met mango’s mogen betalen?), een lekkend zwembad, wespennest onder het dak en een aannemer die tijdens het achteruitrijden in zijn vrachtwagen alle siertegels verpulvert. En de eerste gasten? Die komen over twee weken.

Het wordt - verrassend - een race tegen de klok. Want wanneer de gasten uiteindelijk het terrein op rijden, is de aannemer nog druk bezig met de trap richting het dakterras. “Ik bied ze wel een bak koffie aan en dan maak ik het ondertussen af”, aldus de beste man. Heerlijk, die Spaanse spirit.

Al met al wordt het tóch nog een happy end in Triana, want op een kapotte airco na is het gezinnetje hartstikke tevreden met hun verblijf in het mangoparadijs. En dat is Mike en Maayke toch wel heel erg gegund.

Bron: NPO Start