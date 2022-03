Ilse Warringa gaat komische serie over voetbalouders maken

De serie zal gaan over ‘de schaamteloze wijze waarop ouders zich gedragen rondom het amateurvoetbalteam van hun kinderen. In de serie staat Lilian centraal, die door haar getalenteerde zoontje Levi nieuwkomer is op voetbalclub MJD’11 en geconfronteerd wordt met de botte omgangsvormen van de voorzitter, kantinejuffrouw, trainer, coach en sommige andere fanatieke voetbalouders.

Schreeuw- en juich-verbod

“Van kinds af aan sta ik elke week langs de lijn”, vertelt Ilse. “Vroeger om mijn vader en broer aan te moedigen en nu vanwege mijn fanatiek voetballende kinderen die mij onlangs nog een schreeuw- en juich-verbod oplegden. Niettemin blijf ik houden van de geur van voetbalkantines, het geluid van voetbalnoppen op stoeptegels, de treurige aanblik van aftandse kleedkamers, het groen van pas gemaaide, Hollandse grasvelden en het gesjoemel van de thuisgrensrechter.” De actrice en regisseur prijst het voetbalveld als een plek ’waar alle uithoeken van de Nederlandse samenleving zo innig samenkomen’.

“Een schat aan komische, pijnlijke en ontroerende verhalen”

De serie is gebaseerd op de columns die Ilse sinds afgelopen herfst in het blad Hard Gras schrijft. Producent Maarten van Dijk las ze en zocht contact met haar op. “Ik las de eerste column en dacht: dit is een serie. Ouders langs de lijn van hun kroost is zo herkenbaar en zo’n schat aan komische, pijnlijke en ontroerende verhalen.”

Bron: NU.nl