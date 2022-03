De cijfers haalde het CBS uit de Gezondheidsenquête. In die enquete gaf 30 procent van de ondervraagden in 2021 aan in de twee maanden voor de vraagstelling last te hebben gehad van gewone verkoudheidsklachten. In 2018 was dat nog 41 procent.

Bij kinderen geen daling

In bijna alle leeftijdsgroepen was er een daling. Alleen bij kinderen tot 4 jaar en bij ouders van kinderen tot 12 jaar kwamen deze klachten in beide jaren even vaak voor. Ook waren er in 2021 minder vaak meldingen van andere acute klachten, zoals acute bronchitis of longontsteking, oorontsteking, diarree en braken.

Voorspelling

De onderzoekers denken wel een verklaring te hebben voor het feit dat mensen in in 2021 minder last hadden van verkoudheden en ziektes aan de luchtwegen. Door de coronamaatregelen hadden ook deze ziektes namelijk minder kans om zich te verspreiden. Omdat we in 2021 nog massaal mondkapjes droegen en afstand hielden waar mogelijk, zorgden we niet alleen dat corona zoveel mogelijk buiten de deur bleef, maar dus ook andere ziektes.

In 2020 voorspelden verschillende experts al dat het maatregeleneffect ook meetbaar zou zijn binnen andere infectieziektes. Ron Fouchier, viroloog bij het Erasmus MC in Rotterdam en coördinator van het Nationaal Influenzacentrum, zei daarover tegen Hart van Nederland dat het niet gek is dat griep en verkoudheid minder kans krijgen in 2020 en 2021. “Doordat mensen thuisblijven als ze ziek zijn en door het betrachten van goede hygiëne. Dat werkt niet alleen tegen Covid, maar ook tegen andere luchtwegvirussen.”

Bron: CBS.