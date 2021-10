In 6 (!) stappen maak je deze rotan lamp helemaal zelf

De rotan lamp is mooi als vloerlamp, maar minstens zo’n eyecatcher aan de wand. Zo geef je eighties chic eigenhandig een twenties twist. Aan de slag!

Dit heb je nodig

Rotan webbing 100x50 cm € 30,60 (aangeenbrug.nl)

Wasmachine lekbak of andere grote bak

2 berkenhouten borduurringen Ø 45 cm € 27,50 p.st. (bol.com)

3 vurenhouten latten 18x7x2700 mm € 2,09 p.st. (hornbach.nl)

Schuurpapier

Boormachine

Handzaag ProfCut € 15,95 (hornbach.nl)

Meetlat en potlood

Watervaste houtconstructielijm Bison Konstructie Tix 310 ml € 11,95 (hornbach.nl)

Lijmklemmen

3 meter rond linnen strijkijzersnoer € 5,20 p.m. (snoerboer.nl)

Transparante trekontlaster € 0,73 (snoerboer.nl)

Witte porseleinen fitting € 4,99 (snoerboer.nl)

Kitpistool € 2,95 (hornbach.nl)

Witte platte stekker € 2,29 (snoerboer.nl)

Goudkleurige ledlamp Calex € 12,99 (snoerboer.nl)

Zo maak je het

1. Leg het rotan in een grote bak (of in de douche) en maak nat. Laat het water 10 minuten in het rotan trekken. Hierdoor is het makkelijker om het rotan in de borduurring vast te maken.

DIY rotanlamp Beeld DIY: Janneke Peters

2. Maak het rotan vast in beide borduurringen en knip rondom uit.

DIY rotanlamp Beeld DIY: Janneke Peters

3. Zaag 3 latten van 15 cm lang en schuur glad. Boor een gaatje van 8 mm in het midden van een lat.

4. Markeer langs de omtrek van beide ringen drie gelijke delen. Lijm hier de drie verbindingslatten tegen de binnenkant van de ringen. Zet vast met lijmklemmen en laat uitharden.

DIY rotanlamp Beeld DIY: Janneke Peters

5. Haal daarna het snoer met fitting door de opening van de lat, wikkel een keer om de lat en monteer als laatste de stekker met hulp van de aanwijzingen op snoerboer.nl.

Snoer en fitting bevestigen Beeld DIY: Janneke Peters

Tip: let op dat je de ringen niet te strak aandraait. Als het rotan droogt, trekt het strak en je wil niet dat de houten ringen kromtrekken.

Fotografie: Louis Lemaire | DIY: Janneke Peters