In deze 3 situaties is het wél goed om met ruzie naar bed te gaan

In deze drie gevallen is het namelijk beter om juist wél gewoon onder de dekens te kruipen.

1. Je bent uitgeput

Wanneer je een hele lange dag achter de rug hebt, de hele dag achter je (klein)kinderen hebt aangerend of gewoon érg moe bent, is het een verstandig idee om gewoon te gaan slapen wanneer je ruzie hebt. Moeheid zorgt voor extra prikkelbaarheid, waardoor de kans groot is dat je heftiger reageert op de mening van je partner. Een pauze inlassen in de vorm van nachtrust, is dan ook een goed idee.

2. Je vreest slaaptekort

Begon de ruzie tussen jou en je partner pas 's avonds, is het al hartstikke laat en is de onenigheid nog niet opgelost? Dan is de kans groot dat je er nog een zorg bij hebt, en dat is het dreigende slaaptekort. “Je bent er dan met je hoofd niet helemaal bij, waardoor het gesprek minder goed verloopt”, vertelt relatietherapeut Jesse Khan aan Well + Good. Ook in dit geval kun je beter proberen te gaan slapen, en de volgende dag met een frisse blik het meningsverschil uitpraten.

3. Het onderwerp is te overweldigend

Als het niet een simpel meningsverschil maar een grotere ruzie betreft, is het volgens Khan ook aan te raden om er letterlijk een nachtje over te gaan slapen. Dit voorkomt dat je dingen zegt waar je later spijt van krijgt, of te snel conclusies trekt. “Soms kan een pauze nemen helpen de situatie te de-escaleren, je een moment te geven om jezelf te kalmeren en je in staat te stellen iemands perspectief in te nemen,” aldus de therapeut. Zo kun je de volgende dag in alle rust het gesprek voortzetten.

Toch een goede nachtrust

Maar het is wel belangrijk om in alle gevallen niet zomaar te gaan slapen. Erkennen dat jullie een korte pauze in het gesprek inlassen en elkaar wel welterusten wensen, kan er al voor zorgen dat je beter slaapt én met een fijner gevoel wakker wordt. “Een kort zinnetje als ‘we komen er wel uit’, kan al veel doen”, tipt Khan.

Kun je wel wat meer rust in je relatie gebruiken? Als je deze twee tips een paar weken volhoudt, garandeert liefde- en passievlogger Guusje je dat je relatie meer in balans komt. Succes!

Bron: Well + Good