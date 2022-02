Hoewel het natuurlijk onder andere het werk van de politie is om dieven op te pakken, wordt Ellie dus zélf een dief in de nieuwe film. Dat maakte Just Entertainment, de distributeur van de film, zondag bekend.

Trouwwedstrijd

De hoofdrollen in de film worden gespeeld door oud-K3-zangeres Klaasje Meijer, Juvat Westendorp en Cees Geel. BOEIEN! speelt zich af aan boord van het cruiseschip Rederij De Romantiek. Het doel van kapitein Hartman (Cees) en zijn lieftallige assistente Jitske (Klaasje) is om zoveel mogelijk passagiers aan de liefde te helpen. Zij doen dit door een trouwwedstrijd te organiseren.

Stiekeme dief

Ellie Lust speelt het hoofd van de beveiliging van het schip. Tot zover niet zo’n gekke rol, totdat blijkt dat ze stiekem waardevolle spullen van passagiers steelt! “Ik speel Nora, hoofd beveiliging op een cruiseschip. Alleen is Nora niet zo recht door zee, als dat je misschien zou verwachten”, laat Ellie via Instagram weten. Vanaf 28 juli kunnen we Ellie in haar rol bewonderen!

Bron: Superguide.