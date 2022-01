Eerder al werden er bijvoorbeeld films of concerten exclusief op het relatief jonge sociale platform uitgezonden, maar voor het eerst wordt daar nu een dagelijkse soapserie aan toegevoegd en wel van Nederlandse bodem.

Drama

De typische soapserie gaat volgens de makers over liefde, rivaliteit en macht en draait om de families Gansevoort en Zuidstra. Oudste zoon Lars Gansevoort (Alexander van Reeken) heeft in het geheim een relatie Sanne. Vader Gansevoort, gespeeld door Kaspar himself is daar niet van gediend vanwege een oude familie vete met de familie Zuidstra. Drama! Gelukkig duren de afleveringen telkens slechts een paar minuten, dus geen eindeloos gekeuvel maar gelijk ter zake.

Nooit te oud

“Kasper reageerde direct enthousiast toen wij hem benaderde voor deze serie. Volgens hem ben je nooit te oud voor nieuwe media,” zegt Joey Scheufler in het AD. Hij is de eigenaar van Prappers Media Group, die de serie produceert.

Interview

Eerder speelde Kasper onder andere in de televisieseries All Stars en De Co-assistent. In 2020 interviewde Libelle hem over zijn toen net nieuwe theaterstuk, Speeltijd. Hij vertelde daarin ook openhartig over zijn scheiding en de impact van corona op zijn werk.

Vanaf afgelopen woensdag komt er iedere werkdag om 19:00 uur een nieuwe aflevering online. Bekijk hieronder de eerste:

Bron: AD, TikTok.