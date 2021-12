Het is ijskoud en er valt hier en daar wat motregen. Dat lijkt onschuldig, maar is een gevaarlijke combinatie. Regen die op een koude ondergrond valt, zorgt namelijk al heel gauw voor ijzel aan de grond. En ondanks dat je het niet overal goed kunt zien, zorgt dat voor spekgladde wegen in grote delen van het land.

Code geel

Maandagmorgen vanaf 5 uur geldt dan ook code geel in het noordoosten van het land. Flevoland, Friesland, Groningen, Drenthe en Overrijssel vallen daaronder. Moet je in dat deel van het land de weg op? Pas dan maar goed op. Zowel met de auto als met de fiets kun je behoorlijk wegglijden.

9 graden

Gelukkig verdwijnt de ijzel later in de ochtend. De temperatuur loopt namelijk weer op. Waar met kerst in sommige delen van het land een gevoelstemperatuur van -15 graden gold, word het maandag 1 tot 9 graden. De ijzel zal dan ook in de loop van de dag gaan smelten.

Vanavond en vannacht kans op #gladheid door #ijzel. Vanavond in het noordwesten, midden en oosten, komende nacht ook in het noordoosten. Na maandag langdurig zacht weer op komst. https://t.co/mVXrIU9BIw pic.twitter.com/LFiRv4msZ4 — KNMI (@KNMI) 26 december 2022

Bron: KNMI.