In déze Nederlandse stad schijnt de zon het vaakst

De knappe koppen van 123jaloezie hebben onderzoek gedaan naar het weer in ons kikkerlandje. In welke stad schijnt de zon het vaakst, waar regent het 't meest en welke stad krijgt overall de beste weerscore?

(Z)onderzoek

Laten we met die laatste vraag beginnen: Eindhoven krijgt de beste weerscore van alle grote steden in ons land. Sowieso is het een goed idee om naar Brabant te verhuizen als je graag in lekker weer vertoeft. Gemiddeld schijnt daar de zon het meest en valt er de minste regen van al onze provincies. In Eindhoven is de gemiddelde temperatuur het hoogst: 10,9 graden Celsius.

Zonuren

Maar de stad die het wint qua zonuren ligt dan weer niet in Brabant. Nee, de stad waar de zon het meest schijnt is Alkmaar! Daar schijnt de zon gemiddeld 2516 uur per jaar. Haarlem en Leiden zitten Alkmaar op de hielen. Voor de meeste zon moet je dus in het westen van ons land zijn.

Regen

Wel scoren die drie steden ook hoog in het regenlijstje. Leiden is zelfs de stad waar de meeste regen valt in ons land, gevolgd door Hoofddorp en Amstelveen. Haarlem staat op de vijfde plaats en Alkmaar op de zesde.

Slechtste weerscore

In welke stad in Nederland het weer overall het slechtst is? Dat is Maastricht! Deze stad krijgt het minst aantal zonuren per jaar én scoort hoog in het regenlijstje, daar staat de stad namelijk op plek 4.

Steden met de beste weerscore:

Eindhoven - 7,47 Den Haag - 7,24 Roosendaal - 7,01 Purmerend - 6,44 Venlo - 6,44 Delft - 5,98 Rotterdam - 5,98 Zoetermeer - 5,98 Schiedam - 5,98 Dordrecht - 5,98 Breda - 5,75 Alkmaar - 5,52 Nijmegen - 5,40 Haarlem - 5,29 Amsterdam - 5,17

Steden met de meeste zonuren:

Alkmaar - 2516 Haarlem - 2487 Leiden - 2485 Leeuwarden - 2462 Den Haag - 2449 Delft - 2449 Hoofddorp - 2429 Amstelveen - 2429 Purmerend - 2401 Rotterdam - 2376 Zoetermeer - 2376 Schiedam - 2376

Steden met de meeste regenval (mm)

Leiden - 940 Hoofddorp - 930 Amstelveen - 930 Maastricht - 918 Haarlem - 915 Alkmaar - 873 Enschede - 858 Leeuwarden - 851 Zwolle - 850 Den Haag - 847 Venlo - 847 Delft - 847 Tilburg - 847 Amersfoort - 847 Hengelo - 847

Met warm weer is het niet altijd even makkelijk om je comfortabel te kleden. Veel stoffen zijn te warm. Toch zijn er ook materialen die prettiger dragen als de zon schijnt. Modevlogger Liselotte vertelt je er alles over:

Bron: 123jaloezie