In déze stad kun je binnenkort weer naar een concert van Marco Bakker

Afhankelijk van waar je vandaan komt, kan het zijn dat je er even voor in de auto moet zitten. Het groots opgezette concert van Marco zal namelijk plaatsvinden op het Marktplein in Venlo. Maar wat je aan benzine kwijt bent, bespaar je dan weer op het kaartje. De toegang is namelijk gratis! Omstreeks 19.30 uur wordt Springlevend begeleid door het Orkest New Symphonics, onder leiding van Maurice Luttikhuis.

Nostalgie

Wat je kunt verwachten van het nieuwe album van Marco? Nostalgie! Hij reist namelijk een paar decennia terug in de tijd, naar waar het allemaal begon. Het begin van zijn carrière werd gekenmerkt door lichte muziek, vaak begeleid door het Metropole Orkest. Zangers als Tony Bennet en Bing Crosby waren zijn voornaamste bronnen van inspiratie, al stak één iemand er met kop en schouders bovenuit: Frank Sinatra, van wie hij twaalf nummers ten gehore zal brengen. Dat belooft wat!

Theater Carré

Het laatste optreden van Marco vond plaats in januari 2019. Samen met collega’s Henk Poort en Ernst Daniël Smid stond hij toen op de planken van Theater Carré.

Bron: AD.nl