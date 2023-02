In dít Europese land kun je vanaf nu met betaald menstruatieverlof

“Een historische dag voor feministische vooruitgang”, noemt de Spaanse minister van Gelijkheid het menstruatieverlof. Volgens een Spaans gynaecologisch instituut ervaart ongeveer een derde van de vrouwen eens per maand heftige pijn door hun ongesteldheid. Ben jij één van die ongelukkigen, dan kun je vanaf nu gewoon vrij krijgen én doorbetaald worden. Er zit geen limiet aan het aantal dagen dat je aanvraagt en de kosten zijn voor het sociale zorgsysteem, in plaats van de werkgever. Het enige dat je nodig hebt is een briefje van de dokter.

Als muziek in de oren, of toch niet?

Dit zal sommige vrouwen als muziek in de oren klinken, maar ieder voordeel heeft z'n nadeel. Een grote Spaanse vakbond is bijvoorbeeld bang dat het menstruatieverlof juist averechts werkt en dat werkgevers eerder mannen zullen aannemen, omdat ze vrezen voor meer afwezigheid bij vrouwen. Het Spaanse kabinet houdt echter voet bij stuk en hoopt een taboe te doorbreken. Zij wil menstruatie behandelen als een volwaardige gezondheidskwestie.

Eerste land in Europa

Er zijn maar een paar landen die het menstruatieverlof wettelijk hebben geregeld, waaronder Zuid-Korea, Indonesië, Zambia en al sinds 1947 in Japan. In Europa is Spanje het eerste land met menstruatieverlof.

Bron: Nu.nl, NRC

