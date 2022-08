In dit land zijn tampons en maandverband vanaf maandag gratis

Schotland neemt het voortouw in gratis verspreiding van producten voor iedereen die menstrueert. Lokale overheden en onderwijsinstellingen zijn vanaf maandag verplicht dit aan te bieden. Dan gaat een wet in die het Schotse parlement in 2020 aannam. Het land heeft daarmee een wereldprimeur.

Ook in Nieuw-Zeeland en Zuid-Korea zijn ze bezig met een dergelijke wet. Hopelijk volgen meerdere landen nu.

Initiatief in Rotterdam

Hier in Nederland bestaat de wet nog niet en is menstruatiearmoede ook wel degelijk een probleem, blijkt uit dit onderzoek van drie jaar geleden. Maar er zijn wel initiatieven om er iets te doen, vaak op lokaal niveau.

De gemeente Rotterdam kwam een jaar geleden met een project om meisjes tot zeventien jaar financieel bij te staan om geschikte menstruatieproducten te kunnen kopen. Rotterdam regelt dat met de zogenaamde Rotterdampas. Daarop staat geld waarmee arme kinderen spullen kunnen kopen die nodig zijn voor sport of andere dingen in het leven, waaronder nu dus ook menstruatieartikelen voor meisjes.

Landelijk nog niet

Ook in de landelijke politiek is er bij tijd en wijle aandacht voor menstruatiearmoede. Onder andere de PvdA vindt dat alle vrouwen in Nederland die te weinig geld hebben voor fatsoenlijke producten, deze gratis zouden moeten kunnen krijgen.

Bron: AD