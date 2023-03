In welk waterschap woon jij eigenlijk, en wat betekent dat?

Waterschappen zijn net als de landelijke overheid, de provincies en de gemeenten een overheidsorganisatie. Ze zijn verantwoordelijk voor het waterbeheer in bepaald gebied, zoals de zorg voor genoeg en schoon drinkwater, en bescherming tegen overstromingen. Een waterschap wordt ook wel ‘hoogheemraadschap’ genoemd.

In welk waterschap woon je?

Nederland telt 21 waterschappen. Op de waterschappen.nl voer je je postcode in om eenvoudig erachter te komen in welk waterschap je woont.

Dit zijn de 21 waterschappen

Aa en Maas

Amstel, Gooi en Vecht

Brabantse Delta

De Dommel

Delfland

Drents Overijsselse Delta

Hollands Noorderkwartier

Hollandse Delta

Hunze en Aa’s

Limburg

Noorderzijlvest

Rijn en IJssel

Rijnland

Rivierenland

Scheldestromen

Schieland en de Krimpenerwaard

Stichtse Rijnlanden

Vallei en Veluwe

Vechtstromen

Wetterskip Fryslân

Zuiderzeeland

Verbondenheid met het waterschap

Heb je geen idee in welk waterschap je woont? Dan ben je niet de enige! Uit onderzoek van de universiteiten van Utrecht en Twente en Stichting Kiezersonderzoek blijkt dat minder dan de helft van de Nederlanders zich verbonden voelt met hun waterschap. Slechts 22% weet in welk waterschap die woont.

Opkomst bij de waterschapsverkiezingen

Sinds 2015 worden de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen gehouden op dezelfde dag. Sindsdien is de opkomst bij de waterschapsverkiezingen flink gestegen. Eenmaal in het stemhokje, kleuren we ook op dat andere biljet wel even een optie rood. Toch was de opkomst voor de waterschappen de afgelopen twee verkiezingen 4 procentpunt lager dan voor de Provinciale Staten.

Het belang van de waterschappen

Toch is het belangrijk om te stemmen voor de waterschappen. Nog geen twee jaar geleden schrokken we op van een flinke overstroming en hoge waterstanden in Limburg, België en Duitsland. Duizenden mensen in Limburg kregen de dringende oproep om hun huizen te evacueren. Een ziekenhuis werd ontruimd, het water raasde door de straten en de overheid noemde de overstromingen formeel gezien een ‘ramp’.

Stemmen is belangrijk

Het is geen nieuws dat Nederland deels onder zeeniveau ligt en het grootste deel van het land kwetsbaar is voor overstromingen bij hoogwater en zware stormen. Omdat de waterschappen onder andere verantwoordelijk zijn voor de bescherming hiertegen is het belangrijk om naar de stembus te gaan. In dít artikel lees je nog eens duidelijk waarom stemmen op 15 maart zo belangrijk is.

De waterschappen in Nederland zorgen voor schoon drinkwater. In onderstaande video zie je wat voor effect het heeft om elke dag 1,5 liter warm water te drinken.

Bron: Rijksoverheid.nl, Volkskrant.nl