Indrukwekkende 2 minuten stilte in Ahoy tijdens ‘De vrienden van Amstel live’

Iets voor 20.00 uur werd even stilgestaan bij de dodenherdenking middels een video die van tevoren was opgenomen.

Wie of wat ben jij verloren?

In deze video komen alle zangers van De vrienden van Amstel voorbij terwijl Typhoon vertelt over stilte en de oorlog. “Stilte. Elk woord is er een te veel”, begint de zanger. “Het is zoveel meer dan het gebrek aan geluid. Het brengt emoties, het doet nadenken, het geeft berusting, het brengt ons thuis. Mooie mensen. Kijk eens om je heen en zie mooie mensen, kijk ons eens het leven weer vieren. En terecht. Maar... wie of wat ben jij verloren? Elk jaar op 4 mei beseffen we hoelang twee minuten kunnen zijn.”

Stilte tijdens De vrienden van Amstel live

“En als de stilte wordt doorbroken is het niet alsof er geen oorlog meer is”, gaat Typhoon verder. “Dat wat zo ver weg leek, is nu zo dichtbij. Elke tijd kent zijn strijd.” Daarmee doelt hij natuurlijk onder meer op de oorlog die nu gaande is in Oekraïne. “In plaats van je stem te gebruiken om te klagen, spaar je adem. Gebruik het om de lucht te klaren met degene naast je.” Tot slot roept hij in de video op om lief te zijn voor elkaar.

Kippenvel

Vervolgens waren alle 15.000 mensen muisstil. Na de twee minuten stilte in de concertzaal van Rotterdam Ahoy volgde een luid applaus vanuit de zaal en begon het concert. De stilte in Ahoy zorgde voor veel kippenvel bij de mensen in de zaal. ‘Een indrukwekkend moment’, klinkt het op Twitter.

Kippenvel van de beelden van de 2 minuten stilte gisteravond bij de Vrienden van Amstel. Geweldig, zo indrukwekkend stil zijn de 15.000 mensen in de zaal. — 🦋 Linda 🦋 (@Lindangerous) 5 mei 2022

2 minuten stilte, óók in de grootste kroeg van Nederland. Een indrukwekkend moment. #VVAL — Robin van Hijfte (@robinvanhijfte) 4 mei 2022

Die stilte bij de vrienden van Amstel. Indrukwekkend. ❤ — #327 angelique alberts (@angel6668) 4 mei 2022

Bron: Twitter, Instagram