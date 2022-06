Inez (50) is 1.90 meter: “Dansles vond ik vreselijk”

“Al op de basisschool torende ik boven iedereen uit, ik was de langste van de school. Echt niet leuk, want op die leeftijd wil je helemaal niet opvallen. Om mijn lengte in de gaten te houden, ging ik op mijn elfde naar de kinderarts. Die kon iets doen om mijn lengte te remmen, maar niet zonder risico’s: het kon effect hebben op mijn vruchtbaarheid en ik kon er een zware stem of overbeharing aan overhouden. De verwachting was toen dat ik ongeveer 1,82 meter zou worden. Mijn ouders besloten om niet in te grijpen. Uiteindelijk werd ik nog acht centimeter langer dan voorspeld. Ik weet niet waardoor ik zo lang ben geworden, mijn ouders zijn 1,61 en 1,85 meter. Waarschijnlijk zit het toch ergens in de voeding of genen.

Soepstengel

Op de middelbare school maakte mijn lengte me echt onzeker. Soms kreeg ik scheldwoorden naar mijn hoofd zoals ‘soepstengel’ of ‘kut op stelten’. Ik ging zelfs krom lopen, omdat al mijn vriendinnen kleiner waren dan ik. Hakken droeg ik in die tijd nooit. Het was ook heel ongemakkelijk bij disco-avonden op school. Dansles vond ik vreselijk, dan moest ik met die kleine jongens dansen. Toen ik later naar jongens ging kijken, viel ik onbewust ook al op lange exemplaren. Slechts een keer had ik iets met jongen die kleiner was dan ik.

Rond mijn achttiende lukte het me om mijn lengte te accepteren. Het is nou eenmaal zo, dacht ik. Dan moet ik er ook maar het beste van maken. In die tijd merkte ik dat sommige mensen mijn lengte juist mooi vonden. Mijn man bijvoorbeeld. We zijn even lang, maar als ik hakken draag, ben ik groter dan hij. Gelukkig vindt hij dat geen probleem. Onze dochters zijn juist weer minder lang dan wij: 1.82 en 1.70 meter.

Elk nadeel heeft z'n voordeel

Niet fatsoenlijk op de achterbank van een auto kunnen zitten, je hoofd stoten tegen de kramen op de markt, naar beneden kijken als je met mensen praat... Soms is het wel lastig om lang te zijn, ook omdat ik last heb van mijn rug. Dat is een klacht die je bij meer lange mensen hoort. Wat een nadeel én een voordeel kan zijn, is dat je je niet onzichtbaar kunt maken. Ik kom écht ergens binnen. Fijn is ook dat je als lang mens altijd het overzicht hebt, een soort helikopterview. Daarnaast kan ik in de supermarkt overal bij en ben ik op het volleybalveld in het voordeel. Verder merk ik dat ik door mijn lengte een soort natuurlijk overwicht heb, ik word snel serieus genomen. En misschien word ik ‘s avonds op straat minder snel lastiggevallen.

Hoofd stoten

Standaard dameskleding is voor mijn 1.90 meter eigenlijk altijd te kort, waardoor het best een uitdaging was om met de mode mee te gaan. Op mijn zeventiende ben ik daarom een naaicursus gaan volgen. Later ontdekte ik een kledingwinkel voor lange mensen, maar ik vond de kleren er nogal tuttig. Toen ik twaalf jaar geleden overtallig werd verklaard, trok ik de stoute schoenen aan en en ben ik zelf zo'n winkel begonnen. Ik verkoop zelfvertrouwen, zeg ik weleens. Mijn klanten komen vanuit heel Nederland. Maak er iets moois van, vertel ik hen, je kunt er immers niks aan doen. Als je veel te zwaar bent kun je nog afvallen, maar aan je lengte verander je niets. Zet de knop om: dit is wat je bent en wees er trots op.”

