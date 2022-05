Inez maakt meubels van plastic doppen: “Ik laat zien dat plastic geen afval is”

Libelle samen met Stibat

Bekijk de video met de recycle story van Inez en zie hoe zij van plastic doppen, allerlei producten maakt.

Stibat regelt het

Wist je dat van de metalen uit lege batterijen bijvoorbeeld fietsen en brilmonturen worden gemaakt? Het ophalen, sorteren en recyclen van lege batterijen wordt geregeld door Stibat. Deze organisatie zorgt er ook voor dat lege batterijen op ruim 25.000 plekken in Nederland kunnen worden ingeleverd. Kijk voor meer informatie over inleveren en recyclen op legebatterijen.nl of vraag hier de gratis Batterij Bewaarbox aan.