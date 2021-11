Inspiratie: de leukste versieringen voor in de kerstboom

Kerstballen met droogbloemen

Niet alleen een trend in de huiskamer, maar ook in de kerstboom. Mooie droogbloemen zien we overal terugkomen, dus hoe leuk is het om deze in de boom te verwerken? Extra leuk: je kunt ze ook zelf maken. Koop doorzichtige kerstballen en stop er een klein setje droogbloemen in.

Een strik erom

Liever geen boom vol kerstballen? Dan is een strik een perfect alternatief. Koop de mooiste linten en knoop ze om de takken heen. Het voordeel hiervan is dat je ze kunt knopen waar je wil. Geen gepruts meer met kerstballen die nét niet dat ene gat opvullen. Je kunt ze natuurlijk ook combineren met ballen in dezelfde (of een complementerende) kleur.

Je favoriete snack

Het klinkt misschien een beetje gek, maar zuurstokjes en kerstkransjes zijn inmiddels niet meer de enige vorm van eten die we terugzien in de kerstboom. Ga vooral op zoek naar jouw favoriete gerecht of snack in kerstbalvorm, en hang hem in de boom. Een HEMA-rookworst of -tompouce, iemand? We zagen ook sushi, avocado, hamburgers, champagneglazen en zelfs een compleet fastfoodmenu.

Villa Kakelbont

Vervang de standaard kerstballen door kerstversiering met felle kleuren of opvallende prints en de kerstboom wordt een heuse eyecatcher. Van deze boom wordt je gegarandeerd vrolijk tijdens de donkere dagen.

Bloemetje in huis

Haal de zomer in huis (ja, ook in de decembermaand) door mooie bloemen aan je kerstboom toe te voegen. Stem de kleuren van de bloemen af met de rest van de versiering en je hebt een prachtige volle kerstboom.